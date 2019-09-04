في خزندار ..تفكيك وفاق اجرامي اختص في رصد المنازل والسطو عليها

Mercredi 04 Septembre 2019



باب نات

- نجح اليوم اعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو في تفكيك شبكة اجرامية مختصة في رصد المنازل بجهة باردو ثم خلعها وسرقة ما بداخلها من اموال ومصوغ واغراض ثمينة ....وقد اعترف زعيم الشبكة الاجرامية برصد منزل بجهة خزندار ليلة امس ثم الولوج إليه رفقة مساعده والاستيلاء من داخله على مبلغ مالي وكمية من الذهب واغراض الاكترونية ....وقد تم ارجاع جزء من المسروق الى صاحبه وتحرير محضر في الغرض ...