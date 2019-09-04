في الوردية القبض على قاتل شقيقته بسكين ..

Mercredi 04 Septembre 2019
باب نات - اوقف اليوم اعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بسيدي البشير شاب في العقد الثاني من العمر قتل شقيقته الكبرى بسكين بعد أن وجه الى صدرها عدة طعنات كانت كافية لازهاق حياتها..
وكشفت الابحاث والتحريات الاولية ان دوافع الجريمة كانت بسبب خلاف مع شقيقته كما اتضح ان الشقيق القاتل من مستهلكي المخدرات فتم الاحتفاظ به ومواصلة الابحاث معه...
وكشفت الابحاث والتحريات الاولية ان دوافع الجريمة كانت بسبب خلاف مع شقيقته كما اتضح ان الشقيق القاتل من مستهلكي المخدرات فتم الاحتفاظ به ومواصلة الابحاث معه...
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Par:Hassen (Tunisia )
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