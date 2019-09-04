الاعلامي محمد اليوسفي ينضم الى قرطاج+

Mercredi 04 Septembre 2019
باب نات - أعلن اليوم الإعلامي محمد اليوسفي الذي يقدم برنامج "هنا تونس" في راديو ديوان fm انضمامه الى قناة قرطاج+ و تقديمه برنامج جديد اسمه "هنا قرطاج".
وكان البرنامج السياسي الحواري "هنا تونس" الذي يقدمه الاعلامي محمد اليوسفي على أمواج إذاعة ديوان اف ام تحصل على الجائزة الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 20 الذي اختتم مساء يوم أمس الأحد بتونس العاصمة.
وكان البرنامج السياسي الحواري "هنا تونس" الذي يقدمه الاعلامي محمد اليوسفي على أمواج إذاعة ديوان اف ام تحصل على الجائزة الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 20 الذي اختتم مساء يوم أمس الأحد بتونس العاصمة.
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Par:essoltan (France )
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