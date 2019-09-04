صورة اليوم: عبير للعبور من الظلمات الى النور

Mercredi 04 Septembre 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الأربعاء 4 سبتمبر صورة لملصقة انتخابية للمترشحة الرئاسية عبير موسي.
وكتب على الملصقة " خبر عاجل .... عبير للعبور من الظلمات الى النور".
وأثار الشعار موجة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قاموا بعكس الشعار ليصبح " عبير للعطور والزغاريد والبخور".
وكتب على الملصقة " خبر عاجل .... عبير للعبور من الظلمات الى النور".
وأثار الشعار موجة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قاموا بعكس الشعار ليصبح " عبير للعطور والزغاريد والبخور".
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