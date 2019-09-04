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يوسف الشاهد يواصل جولته الانتخابية بالجنوب التونسي

Mercredi 04 Septembre 2019

Mercredi 04 Septembre 2019
باب نات - قال المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوسف الشاهد، إنه حان الوقت لإعادة الحلم للتونسيين بالخارج وللشباب خاصة في الأحياء الشعبية من أجل العمل في تونس.




واعتبر يوسف الشاهد في تصريح لاذاعة شمس أف أم في قابس على هامش حملته الإنتخابية، أن برنامجه الإنتخابي يعتمد على تجاوز العوائق والإشكاليات لتحسين المناخ السياسي.
وتحدث المترشح عن ضرورة تحسين المناخ السياسي في ملفات السياسة الخارجية والدفاع والأمن والمرأة والشباب.
وأوضح أنه من المهم فتح آفاق في السياسة الخارجية وعلى مستوى العلاقات مع ليبيا والاتحاد الأوروبي.


وكان الشاهد اختار انطلاق حملته من الجنوب التونسي حيث التقى أهالي تطاوين مدنين قبلي وقابس.
وألقى الشاهد صباح اليوم في قبلي كلمة جدد فيها وعده ببناء ''تونس اقوى'' خلال المرحلة القادمة ...‎

  
  
     
  
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