الزبيدي ''يراوغ '' سماح مفتاح حول جرايته

Mercredi 04 Septembre 2019



تداولت صفحات الفايسبوك وثيقة من الصندوق الوطني للتقاعد تثبت حصول عبد الكريم الزبيدي على جراية شهرية تقدر ب4500 د شهريا . وكانت سماح مفتاح سألته مساء أمس عن جرايته فأجاب أنها في حدود ال3400د..ويأتي سؤال سماح مفتاح بعد أن روّج أنصار الزبيدي أن مرشحهم زاهد وتخلى عن تمتعه بجرايتة كوزيرة للدفاع... فيديو...