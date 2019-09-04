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الزبيدي ''يراوغ '' سماح مفتاح حول جرايته

Mercredi 04 Septembre 2019

Mercredi 04 Septembre 2019
تداولت صفحات الفايسبوك وثيقة من الصندوق الوطني للتقاعد تثبت حصول عبد الكريم الزبيدي على جراية شهرية تقدر ب4500 د شهريا . وكانت سماح مفتاح سألته مساء أمس عن جرايته فأجاب أنها في حدود ال3400د..
ويأتي سؤال سماح مفتاح بعد أن روّج أنصار الزبيدي أن مرشحهم زاهد وتخلى عن تمتعه بجرايتة كوزيرة للدفاع... فيديو...




  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188468

BABANETTOO  (France)  |Mercredi 04 Septembre 2019 à 12h 31m |           
C'est une catastrophe

Cartaginois2011  ()  |Mercredi 04 Septembre 2019 à 12h 16m |           
جراية تقاعد مع إمتيازات وزير!!و جماعتو يقولو تخلّى عن جرايته؟؟؟؟



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