كاس العالم لكرة السلة - المنتخب التونسي ينهزم امام بورتوريكو 64-67

Mercredi 04 Septembre 2019



المنتخبات الافريقية الخمسة تكتفي بالترتيببات

انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة (64-67) صباح اليوم الاربعاء امام منتخب بورتوريكو في الجولة الثالثة والاخيرة للمجموعة الثالثة ضمن الدور الاول من كاس العالم (الصين 2019).وعلى اثر هذه الهزيمة سيكتفي الخماسي التونسي بلعب المقابلات الترتيبية من 17 الى 32 فيما كسب المنتخب البورتوريكي تاهله الى الدور الثاني.وجاءت فترات اللعب لمباراة اليوم على النحو التالي: (18-19 و14-19 و23-14 و9-15).وكان المنتخب التونسي حقق فوزه الاول في نهائيات كاس العالم بعد تفوقه يوم الاثنين على نظيره الايراني 79-67 في اطار الجولة الثانية بعد ان انهزم في الجولة الاولى امام اسبانيا 62-101.خرجت المنتخبات الافريقية الخمسة ( تونس وأنجولا ونيجيريا وكوت ديفوار والسنغال ) المشاركة في مونديال الصين 2019 من الدور الاول.وسيكتفي الخماسي الافريقي بلعب المقابلات الترتيبية لمونديال الصين من 6 الى 8 سبتمبر الجاري.وعرفت ثلاث منتبخات فحسب وهي تونس وانغولا ونيجيريا الفوز مرة واحدة في الدور الاول.وانهزم المنتخب التونسي اليوم امام منتخب بورتوريكو (64-67) في الجولة الثالثة والاخيرة من الدور الاول من مونديال الصين ( المجموعة الثالثة ) كما خسر منتخب كوت ديفوار مباراته في الجولة الاخيرة من الدور الاول امام بولونيا 63-80 في اطارنفس الجولة ( المجموعة الاولى) .وفاز منتخب انغولا لكرة السلة اليوم على نظيره الفليبيني بنتيجة 84-81 في الجولة الثالثة والاخيرة من الدور الاول ( المجموعة الرابعة) كما فاز المنتخب النيجيري على نظيره الكوري بنتيجة 108-66 .وهو الفوز الاول والوحيد للمنتخبين الانغولي والنيجيري في الدور الاول من مونديال الصين 2019 ويتبارى منتخب السنغال غدا مع نظيره الكندي في اطار الجولة الثالثة والاخيرة من الدور الاول في لقاء رهانه تحقيق الفوز رغم ان ذلك لا يمكنه من التاهل بعد هزيمتين في الجولتين الاولى والثانية ويذكر انه في الجولة الاولى من الدور الاول من المونديال عانت المنتخبات الأفريقية الخمسة في اول اختبار لها في مونديال الصين وانهزمت امام منافسيها.وعرفت السنغال أثقل هزيمة في هذا اليوم الأول بخسارتها 101-47 أمام ليتوانيا كما انهزم المنتخب التونسي امام إسبانيا بنتيجة 101-62.وخسر منتخب كوت ديفوار أمام الصين بنتيجة 70-55.وكذلك خسر منتخبا نيجيريا وأنغولا ولم يتمكنا من الصمود على التوالي امام منتخبي روسيا ( 77-82) وصربيا ( 59-105).وفي الجولة الثانية سبق المنتخب التونسي نظرائه الافارقة الى الانتصار بان حقق الفوز الافريقي الاول في مونديال الصين 2019 و فوزه الاول في تاريخ المونديال عندما تفوق على منتخب ايران 79 - 67 بينما جددت بقية المنتخبات الافريقية الموعد مع الهزائم حيث خسر منتخب انغولا امام ايطاليا 71-92 وخسرت كوت ديفوار امام فنزويلا 71-87 كما انهزم منتخب نيجيريا امام الارجنتين 81-94 وانهزم يوم الثلاثاء منتخب السنغال امام استراليا 68-81 وتتنافس منتخبات افريقيا في المونديال الصيني بشكل غير مباشر فيما بينها من اجل الفوز ببطاقة وحيدة مؤهلة مباشرة الى دورة الالعاب الاولمبية 2020 ستكون من نصيب المنتخب الافضل في دورة كاس العالم 2019 ويذكر ان افريقيا تشارك لاول مرة في المونديال بخمسة منتخبات بعد ان كانت تمثليتها تقتصر على ثلاثة منتخبات فقط.