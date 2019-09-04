أمينة فاخت تعلن مساندتها للمترشح للرئاسة عبد الفتاح مورو

Mercredi 04 Septembre 2019



باب نات

- أفادت الثلاثاء 3 سبتمبر، عديد الصفحات المساندة لمرشّح حركة النهضة عبد الفتاح مورو أن الفنانة أمينة فاخت أعلنت مساندتها لمرشّح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية...وأثار ذلك عديد التفاعلات على موقع الفايسبوك بين أنصار النهضة الذين رحّبوا بهذا الدعم وبين من شكّكوا في صحة الخبر واستغربوا أن يلقي مورو مساندة من أمينة فاخت.