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أمينة فاخت تعلن مساندتها للمترشح للرئاسة عبد الفتاح مورو

Mercredi 04 Septembre 2019

Mercredi 04 Septembre 2019
باب نات - أفادت الثلاثاء 3 سبتمبر، عديد الصفحات المساندة لمرشّح حركة النهضة عبد الفتاح مورو أن الفنانة أمينة فاخت أعلنت مساندتها لمرشّح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية...

وأثار ذلك عديد التفاعلات على موقع الفايسبوك بين أنصار النهضة الذين رحّبوا بهذا الدعم وبين من شكّكوا في صحة الخبر واستغربوا أن يلقي مورو مساندة من أمينة فاخت.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188453

Karimyousef  (France)  |Mercredi 04 Septembre 2019 à 08h 59m |           
Mourou est une personnalité à part .il inspire la confiance, beaucoup de personnes se reconnaissent en lui.

Il n'est pas Ghannouchi ,il ne représente pas la nhadha.il est le candidat d'une grande partie du peuple.



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