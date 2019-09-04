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الصبابة ولاو ''خوانجية''... سامية عبو توضّح

Mercredi 04 Septembre 2019

Mercredi 04 Septembre 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر فريق الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي محمد عبّو وهو يمططون حافلة باتجاه عقد اجتماعات مع أنصارهم.
وظهرت النائبة سامية عبّو وهي تردد أغنية "الصبّابة ولو باندية"، قبل أن تتلاعب بكلمات الأغنية وتغني الصبابة ولاو ''خوانجية''.

وفي تدوينة أوضحت سامية عبو أن الخبر زائف، وترجو إعادة سماع الفيديو، وعدم تصديق هذا الخبر موضحة أنها استعملت هذه العبارة خطأ سنة 2013 أثناء مناقشة الدستور، واعتذرت عن العبارة التي لم تقصد ما تضمنته من مدلول يتعلق بتحقير ضحايا استبداد..



  
  
     
  
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