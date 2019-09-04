الصبابة ولاو ''خوانجية''... سامية عبو توضّح

Mercredi 04 Septembre 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر فريق الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي محمد عبّو وهو يمططون حافلة باتجاه عقد اجتماعات مع أنصارهم.
وظهرت النائبة سامية عبّو وهي تردد أغنية "الصبّابة ولو باندية"، قبل أن تتلاعب بكلمات الأغنية وتغني الصبابة ولاو ''خوانجية''.
وفي تدوينة أوضحت سامية عبو أن الخبر زائف، وترجو إعادة سماع الفيديو، وعدم تصديق هذا الخبر موضحة أنها استعملت هذه العبارة خطأ سنة 2013 أثناء مناقشة الدستور، واعتذرت عن العبارة التي لم تقصد ما تضمنته من مدلول يتعلق بتحقير ضحايا استبداد..
وظهرت النائبة سامية عبّو وهي تردد أغنية "الصبّابة ولو باندية"، قبل أن تتلاعب بكلمات الأغنية وتغني الصبابة ولاو ''خوانجية''.
وفي تدوينة أوضحت سامية عبو أن الخبر زائف، وترجو إعادة سماع الفيديو، وعدم تصديق هذا الخبر موضحة أنها استعملت هذه العبارة خطأ سنة 2013 أثناء مناقشة الدستور، واعتذرت عن العبارة التي لم تقصد ما تضمنته من مدلول يتعلق بتحقير ضحايا استبداد..
En continu
- 06:16 10 توصيات قبل الرئاسيات
- Hier 22:10 نحن ، الوطن ، الرئاسة و إعلام اللحّاسة
- Hier 19:33 مورو يعتبر أنّ بإمكانه النجاح في الإنتخابات
- Hier 18:11 حملة إنتخابية ، أم حملة صليبية!!؟.
- Hier 17:33 رفض الافراج عن نبيل القروي
- Hier 17:17 السيرة الذاتية للمترشّح عبيد البريكي
- Hier 17:14 السيرة الذاتية للمترشّح سيف الدين مخلوف
- Hier 15:55 السيرة الذاتية للمترشح سليم الرياحي
- Hier 15:15 السيرة الذاتية للمترشح سعيد العايدي
- Hier 15:10 السيرة الذاتية للمترشح أحمد الصافي سعيد
- Hier 15:08 السيرة الذاتية للمترشح ناجي جلول
- Hier 15:05 السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولبيار
- Hier 13:31 مهدي جمعة: أولوياتي الأمن والسياسة الخارجية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:15
|18:46
|15:56
|12:25
|05:52
|04:22
|
24°
|30°
|% 64
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|30°-24
|29°-23
|28°-21
|28°-21
|25°-20
Follow @babnet_Tunisie
(119 323) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 84 741) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 74 495) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 62 760) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 59 811) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 55 805) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 55 412) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 49 018) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 569) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 47 517) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 46 611) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 45 875) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 407) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 45 375) بوبكر يعتذر لمورو
( 43 562) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 43 294) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 41 405) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 41 117) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 38 887) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
( 38 497) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: على اثر ظهورالزبيدي على قناة حنبعل... عدنان منصر يوجه دعوة لعائلته وأصدقائه... انه يهذي..يجب أن يُحجَرَ عليه طبيا... رجاء، رأفة به على الأقل، اسحبوه من التداول