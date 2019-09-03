في حي التحرير..يلقي بصديقه من الطابق الرابع...

Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - اوقف اليوم اعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو أثر سلسلة من الابحاث والتحريات الأمنية الدقيقة من اماطة اللثام عن جريمة وقعت ليلة أمس بجهة حي الحديقة بحي التحرير تمثلت ملابساتها في دفع شاب كونغولي لصديقه من الطابق الرابع أثر خلاف جد بينهما بسبب شقيقته حيث لم يجدها المتهم في منزلهما بجهة اريانة فتوجه الى المتضرر واستفسره عنها خاصة وانها على علاقة به الا ان المتضرر نفى معرفته بمكان تواجدها عندها جره المتهم ودفعه من الطابق الرابع ثم لاذ بالفرار ..
وقد اعترف المتهم الذي ألقى عليه القبض في ظرف زمني وجيز وكمين محكم بما نسب إليه فتم الاحتفاظ به من اجل تهمة محاولة قتل نفس بشرية عمدا في حين تم نقل المتضرر على جناح السرعة الى المستشفى أين سيخضع لعلميات جراحية وقد وصفت حالته بالحرجة ...
وقد اعترف المتهم الذي ألقى عليه القبض في ظرف زمني وجيز وكمين محكم بما نسب إليه فتم الاحتفاظ به من اجل تهمة محاولة قتل نفس بشرية عمدا في حين تم نقل المتضرر على جناح السرعة الى المستشفى أين سيخضع لعلميات جراحية وقد وصفت حالته بالحرجة ...
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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