Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - La Ya Habibi  

في حي التحرير..يلقي بصديقه من الطابق الرابع...

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - اوقف اليوم اعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو أثر سلسلة من الابحاث والتحريات الأمنية الدقيقة من اماطة اللثام عن جريمة وقعت ليلة أمس بجهة حي الحديقة بحي التحرير تمثلت ملابساتها في دفع شاب كونغولي لصديقه من الطابق الرابع أثر خلاف جد بينهما بسبب شقيقته حيث لم يجدها المتهم في منزلهما بجهة اريانة فتوجه الى المتضرر واستفسره عنها خاصة وانها على علاقة به الا ان المتضرر نفى معرفته بمكان تواجدها عندها جره المتهم ودفعه من الطابق الرابع ثم لاذ بالفرار ..

وقد اعترف المتهم الذي ألقى عليه القبض في ظرف زمني وجيز وكمين محكم بما نسب إليه فتم الاحتفاظ به من اجل تهمة محاولة قتل نفس بشرية عمدا في حين تم نقل المتضرر على جناح السرعة الى المستشفى أين سيخضع لعلميات جراحية وقد وصفت حالته بالحرجة ...


  
  
     
  
rtt-a0b6f14e3aae0b5a6bfe4ceecc4854cf-2019-09-03 21:41:42






0 de 0 commentaires pour l'article 188437



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 | 4 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:17 18:47 15:57 12:26 05:52 04:21
24°
 24° % 64 :الرطــوبة
تونــس 24°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
25°-2429°-2430°-2328°-2228°-22
  • Avoirs en devises
    17331,9

  • (2 sept)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,15489 DT        1$ =2,87494 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 sept)   997,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567547374|188437 3657|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires