بالمروج... القبض على مصنف خطير ينفذ براكاجات لركاب المترو 6.

Mardi 03 Septembre 2019



باب نات

- تمكن مساء الثلاثاء اعوان مركز الأمن الوطني بالمروج الثاني من القبض على أخطر مجرم بالجهة الغربية للعاصمة بالمترو رقم 6 إعتاد العربدة و إفتكاك أموال و هواتف المواطنين الراكبين بخط المترو المذكور تحت التهديد بأسلحة بيضاء و بتفتيشه تم العثور بحوزته على قطعة مخدرة مدرجة بالجدول ب (زطلة)....و بعد إقتياده لمركز الأمن إعترف بجرمه مبينا أنه فرط في الهاتف الجوال بالبيع وانه اعتاد سلب المسافرين بالمترو رقم 6فحرر في حقه محضر بحث لاحالته على القضاء