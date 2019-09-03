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بالمروج... القبض على مصنف خطير ينفذ براكاجات لركاب المترو 6.

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - تمكن مساء الثلاثاء اعوان مركز الأمن الوطني بالمروج الثاني من القبض على أخطر مجرم بالجهة الغربية للعاصمة بالمترو رقم 6 إعتاد العربدة و إفتكاك أموال و هواتف المواطنين الراكبين بخط المترو المذكور تحت التهديد بأسلحة بيضاء و بتفتيشه تم العثور بحوزته على قطعة مخدرة مدرجة بالجدول ب (زطلة)....
و بعد إقتياده لمركز الأمن إعترف بجرمه مبينا أنه فرط في الهاتف الجوال بالبيع وانه اعتاد سلب المسافرين بالمترو رقم 6فحرر في حقه محضر بحث لاحالته على القضاء


  
  
     
  
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