وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق برنامج ''الحقيبة الديمقراطية الدامجة'' لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة

Mardi 03 Septembre 2019



باب نات

- اطلع محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 على برنامج "الحقيبة الديمقراطية الدامجة" لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة و التي أعدّتها المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية المبكرة والتشريعية 2019 و ذلك بحضور كل من محمد بن يوشع ورجاء بن ابراهيم ممثلا الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي.و للإشارة فقد طورت المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية برنامج "الحقيبة الديمقراطية الدامجة" بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية حيث توفر عدة أنشطة تعليمية و أدوات تساعد على القيام بعملية تصويت بيضاء تساهم في تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة للتدرب على عملية الاقتراع.علما و أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة بمراكز التربية المختصة العاملة في مجال الإعاقة تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على العملية الانتخابية و إجراءاتها باعتماد المدعمات المخصصة لذلك.كما يتضمن برنامج هذه الحقيبة أنشطة حول مراحل التسجيل و التصويت مما يجعل الفئة المستهدفة متواجدة في جميع مراحل العملية الانتخابية.