وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق برنامج ''الحقيبة الديمقراطية الدامجة'' لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة

Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - اطلع محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 على برنامج "الحقيبة الديمقراطية الدامجة" لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة و التي أعدّتها المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية المبكرة والتشريعية 2019 و ذلك بحضور كل من محمد بن يوشع ورجاء بن ابراهيم ممثلا الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي.
و للإشارة فقد طورت المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية برنامج "الحقيبة الديمقراطية الدامجة" بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية حيث توفر عدة أنشطة تعليمية و أدوات تساعد على القيام بعملية تصويت بيضاء تساهم في تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة للتدرب على عملية الاقتراع.
علما و أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة بمراكز التربية المختصة العاملة في مجال الإعاقة تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على العملية الانتخابية و إجراءاتها باعتماد المدعمات المخصصة لذلك.
كما يتضمن برنامج هذه الحقيبة أنشطة حول مراحل التسجيل و التصويت مما يجعل الفئة المستهدفة متواجدة في جميع مراحل العملية الانتخابية.
و للإشارة فقد طورت المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية برنامج "الحقيبة الديمقراطية الدامجة" بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية حيث توفر عدة أنشطة تعليمية و أدوات تساعد على القيام بعملية تصويت بيضاء تساهم في تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة للتدرب على عملية الاقتراع.
علما و أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة بمراكز التربية المختصة العاملة في مجال الإعاقة تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على العملية الانتخابية و إجراءاتها باعتماد المدعمات المخصصة لذلك.
كما يتضمن برنامج هذه الحقيبة أنشطة حول مراحل التسجيل و التصويت مما يجعل الفئة المستهدفة متواجدة في جميع مراحل العملية الانتخابية.
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Par:BABANETTOO (France )
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