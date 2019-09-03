الصافي سعيد: اردوغان و ماكرون و ترامب قوميون يخدمون شعوبهم

Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - عقد المرشح الرئاسي الصافي سعيد و المدعوم من حركة الشعب لقاء اعلاميا باحد نزل العاصمة تناول فيه مواقفه من مختلف القضايا الوطنية ،، و قد أكد الصافي سعيد على ضرورة تعصير الاقتصاد الوطني و بناء المدن الذكية و رقمنة الادارة مشيرا الى أن العالم يفقد 20 مهنة سنويا بسبب التطور التقني و التكنولوجي ...
و أشار الى ان البطالة في تونس تحتاج الى رؤى جديدة في المعالجة لأن تونس لها امكانيات لحلحلتها ، و أضاف الى اهمية إصلاح التعليم ، و إجابة عن سؤال من باب نات حول إدراج اللغة الانقليزية لغة ثانية في التعليم قال الصافي سعيد ان الإنجليزية اليوم هي لغة العلم و التواصل و تجاوزت الفرنسية رغم اهميتها .
و اشار الصافي سعيد الى قيمة التعاون مع الجزائر و ليبيا لبناء جامعات و مستشفيات مشتركة على الحدود حتى يستفيد منها الجميع ،، و اجابة عن سؤال حول التوجهات القومية التي يجب تبنيها في خطاب حركة الشعب و خطابه ، قال الصافي سعيد أنه تجاوز الأيديولوجيا و يعتبر اردوغان و ماكرون و ترامب قوميون لأنهم يخدمون شعوبهم و يجلبون لهم المنافع .
الصافي سعيد " سأعرض المساواة في الميراث والإعدام على الاستفتاء وساقابل زوجتي وابنائي خارج قصر قرطاج
وفي حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" قال المرشح الرئاسي الصافي سعيد ان المساواة في الميراث مجرد محاولة من الأغنياء لادخال الفقراء في المشاكل مضيفا " ماذا نملك حتى نتساوى فيه".
وأضاف الصافي سعيد " عندما سأصل الى منصب الرئاسة ساطرح عرض المساواة في الميراث والإعدام على الاستفتاء.
وتابع الصافي سعيد " عنما افوز بالرئاسة سأتخلى عن قصر قرطاج وان لزم الامر اقابل ابنائي وزوجتي خارج القصر".
و أشار الى ان البطالة في تونس تحتاج الى رؤى جديدة في المعالجة لأن تونس لها امكانيات لحلحلتها ، و أضاف الى اهمية إصلاح التعليم ، و إجابة عن سؤال من باب نات حول إدراج اللغة الانقليزية لغة ثانية في التعليم قال الصافي سعيد ان الإنجليزية اليوم هي لغة العلم و التواصل و تجاوزت الفرنسية رغم اهميتها .
و اشار الصافي سعيد الى قيمة التعاون مع الجزائر و ليبيا لبناء جامعات و مستشفيات مشتركة على الحدود حتى يستفيد منها الجميع ،، و اجابة عن سؤال حول التوجهات القومية التي يجب تبنيها في خطاب حركة الشعب و خطابه ، قال الصافي سعيد أنه تجاوز الأيديولوجيا و يعتبر اردوغان و ماكرون و ترامب قوميون لأنهم يخدمون شعوبهم و يجلبون لهم المنافع .
الصافي سعيد " سأعرض المساواة في الميراث والإعدام على الاستفتاء وساقابل زوجتي وابنائي خارج قصر قرطاج
وفي حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" قال المرشح الرئاسي الصافي سعيد ان المساواة في الميراث مجرد محاولة من الأغنياء لادخال الفقراء في المشاكل مضيفا " ماذا نملك حتى نتساوى فيه".
وأضاف الصافي سعيد " عندما سأصل الى منصب الرئاسة ساطرح عرض المساواة في الميراث والإعدام على الاستفتاء.
وتابع الصافي سعيد " عنما افوز بالرئاسة سأتخلى عن قصر قرطاج وان لزم الامر اقابل ابنائي وزوجتي خارج القصر".
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Par:BABANETTOO (France )
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