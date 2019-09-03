التلفزة التونسية تقدم القواعد العامة والضوابط المهنية للمناظرة بيــن المترشحين للرئاسة

Mardi 03 Septembre 2019



أعدت مؤسسة التلفزة التونسية باعتبارها المرفق الاعلامي العمومي المسؤول على تنظيم المناظرات التلفزيونية للانتخابات الرئاسية بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للسمعي البصري القواعد المهنية المنظمة لها و التي تنطلق في نهاية الأسبوع الجاري.جميع إجراءات تنظيم هذه المناظرة خضع إلى القرعة بما في ذلك توزيع المترشحين على المناظرات وعلى المقاعد أمام الكاميرايلتزم المشاركون في المناظرة باحترام الحريات الفردية وعدم استعمال خطاب فيه ثلب أو تمييز أو تحريض على الكراهية أو توظيف للدين أو عبارات إهانة أو تحقير .في حالة تخلي أحد المترشحين عن المشاركة في المناظرة بعد إبداء موافقته يبقى مكانه شاغرا في الأستوديو وتجرى المناظرة مع الحفاظ على التوقيت المخصص لكل مترشحفي حالة رفض أحد المترشحين المشاركة في المناظرة تجرى المناظرة ولا يخصص له مكان في الأستوديو .تنطلق المناظرة في الوقت المحدد لها وكل مترشح مدعو للحضور قبل بداية الحصة بساعة ولا يمكن دخول أي مترشح بعد انطلاق الحصة ويبقى مكانه شاغرا وتتم الإشارة إلى ذلك في بداية المناظرة .تنقسم المناظرة إلى ثلاثة محاور: محوران يتعلقان بصلاحيات رئيس الجمهورية والمحور الثالث يخصص لإحدى المجالات الحيوية .يفسح المجال لكل مترشح في آخر كل محور للتعليق الحر .تُجرى عملية القرعة على أخذ الكلمة والأسئلة الموجهة لكل مترشح في كل محور قبل انطلاق الحصة بحضور كل المترشحين المدعويين في تلك الحصة وتحت إشراف عدل منفذ وممثل عن هيئة الانتخابات والهيئة التعديلية للإعلام.الصحفيون المحاورون ملتزمون بالحياد في طريقة طرح الأسئلة وإدارة الحوار بما في ذلك أشكال التعبير غير اللفظي كالحركة وتعبيرات الوجه وملتزمون بالأسئلة المحددة مسبقا ولن ينخرطوا في محاججة المترشحين .يُفسح المجال لكل مترشح في آخر المناظرة أن يقدم وعوده في 99 ثانية لأولوياته في المائة يوم الأولى من اعتلاء كرسي الرئاسة .سيتم توجيه سؤال في ختام الحصة لكل مترشح هذا نصه : في صورة فوزك في الانتخابات هل توافق على إجراء حوار تلفزي للتلفزة الوطنية بعد مائة يوم عمل ؟ والإجابة بـــــ "نعم" أو " لا " .خُصّصَ وقتٌ مدته 90 ثانية لكل مترشح للإجابة عن كل سؤال.الخيارات التقنية والفنية التي تم ضبطها للمناظرة تحترم مبدأ المساواة بين كل المترشحين .الصورة الشخصية لكل مترشح التي سيتم عرضها خلال كامل الحصة ستحتوي المعطيات التالية : "الإسم واللقب – العمر – الجهة المرشحة – الرقم على ورقة الاقتراع "، وسيجري التقاط الصورة قبل بداية الحصة .و يذكر ان التلفزة التونسية بالتعاون مع الإذاعة التونسية وبالشراكة مع قنوات إذاعية وتلفزية خاصة ومبادرة مناظرة تشرع في بث مناظرات تلفزيونية بين المترشحين للرئاسة بداية من سهرة السبت 7 سبتمبر وعلى إمتداد 3 سهرات .