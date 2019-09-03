عبير موسي :ديمقراطية 14 جانفي ومناخ الحرية كانت تكلفتهما باهظة و نحن نفعل ما نقول خلافا للباجي قايد السبسي

Mardi 03 Septembre 2019



باب نات

- طارق عمراني - في حوار لها مع موقع الصباح نيوز قالت المترشحة للإنتخابات الرئاسية عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أنه في صورة فوزها و فوز حزبها في التشريعية فإنها ستحكم بدون عصافير نادرة (في إشارة لحركة النهضة) معتبرة أنها تفعل ما تقول خلافا لمن قال ان حزبه و حزب حركة النهضة خطان مستقيمان لا يتقابلان (في إشارة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي) مؤكدة أنه في صورة عدم الفوز بالأغلبية فإنها ستسعى الى تكوين تحالف بدون النهضة و ان لم تنجح ذلك فستكون و حزبها في المعارضة، و عن ثورة 14 جانفي قالت موسي أنها كانت تجربة مريرة حيث أفرزت ديمقراطية و مناخ حريات كانت تكلفتهما باهظة مؤكدة على انه كان من الممكن تأسيس ديمقراطية دون إهداء الدولة للإخوان حسب تعبيرها