فيديو اليوم: الشاهد يقطع خطابه عند الأذان

Mardi 03 Septembre 2019



باب نات















- قطع المترشح الرئاسي يوسف الساهد الاثنين 2 سبتمبر كلمة كان يتوجه بها الى أنصاره في ولاية مدنين وذلك احتراما للأذان .واستأنف الشاهد بعد ذلك كلمته وسط حضور جماهيري غفير.