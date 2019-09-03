Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - قطع المترشح الرئاسي يوسف الساهد الاثنين 2 سبتمبر كلمة كان يتوجه بها الى أنصاره في ولاية مدنين وذلك احتراما للأذان .
واستأنف الشاهد بعد ذلك كلمته وسط حضور جماهيري غفير.
واستأنف الشاهد بعد ذلك كلمته وسط حضور جماهيري غفير.
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Par:Mahdibey ( )
Sur: فيديو اليوم: الشاهد يقطع خطابه عند الأذان