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فيديو اليوم: الشاهد يقطع خطابه عند الأذان

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - قطع المترشح الرئاسي يوسف الساهد الاثنين 2 سبتمبر كلمة كان يتوجه بها الى أنصاره في ولاية مدنين وذلك احتراما للأذان .
واستأنف الشاهد بعد ذلك كلمته وسط حضور جماهيري غفير.












  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188386

Mahdibey  ()  |Mardi 03 Septembre 2019 à 12h 02m |           
هذا من حسن أخلاقه



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