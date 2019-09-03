المترشح للرئاسة محمد النوري : لن أتقاضى أي أجر إلى حين تحقيق 5% نمو والوزراء بش يخلصو نصف الأجر

Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - تعهّد المترشّح المستقل للانتخابات الرئاسية، محمد النوري بتحقيق نسبة نمو تقدّر ب5 بالمائة في ظرف سنة مؤكّدا أنه في حال فوزه بالرئاسة لن يتقاضى أجره إلى حين تحقيق هذه النسبة.
كما صرّح خلال استضافته الاثنين 2 سبتمبر، في برنامج ميدي شو على موزاييك أف أم بأن رئيس الحكومة والوزراء سيتقاضون نصف الأجر معتبرا أن هذه رسالة لمن يلهثون وراء السلطة والمناصب.
كما صرّح خلال استضافته الاثنين 2 سبتمبر، في برنامج ميدي شو على موزاييك أف أم بأن رئيس الحكومة والوزراء سيتقاضون نصف الأجر معتبرا أن هذه رسالة لمن يلهثون وراء السلطة والمناصب.
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Par:weldtounes (Tunisia )
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