اليوم : جلسة للنظر في مطلب الافراج عن نبيل القروي

Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - أعلن فريق حملة المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي أنه تمّ تعيين جلسة للنظر في مطلب الافراج عن مرشّحهم اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة.
يذكر أنه تمّ إيقاف نبيل القروي يوم 23 أوت الماضي بمحطة الاستخلاص بمجاز الباب وهو بصدد العودة في طريقه من باجة الى تونس.
ويأتي هذا الإيقاف على خلفية قضية في تبييض الأموال والفساد التي رفعتها ضدّه منظمة 'أنا يقظ'.
للإشارة فإن ترشح القروي للرئاسية لا يسقط بدخوله السجن وفق ما أكدته هيئة الانتخابات التي أوضحت أن التتبعات القضائية لا علاقة لها بالمسار الانتخابي وسيقوم فريق حملته وهيئة الدفاع عنه بكل الاجراءات اللازمة لدى السلطات القضائية والسجنية من أجل السماح له بالتواصل مع الناخبين.
يذكر أنه تمّ إيقاف نبيل القروي يوم 23 أوت الماضي بمحطة الاستخلاص بمجاز الباب وهو بصدد العودة في طريقه من باجة الى تونس.
ويأتي هذا الإيقاف على خلفية قضية في تبييض الأموال والفساد التي رفعتها ضدّه منظمة 'أنا يقظ'.
للإشارة فإن ترشح القروي للرئاسية لا يسقط بدخوله السجن وفق ما أكدته هيئة الانتخابات التي أوضحت أن التتبعات القضائية لا علاقة لها بالمسار الانتخابي وسيقوم فريق حملته وهيئة الدفاع عنه بكل الاجراءات اللازمة لدى السلطات القضائية والسجنية من أجل السماح له بالتواصل مع الناخبين.
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Par:jeb2013ri (Tunisia )
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