بالصور : أبرز الشخصيات الحاضرة في أول إجتماع للحملة الرئاسيٌة للشٌاهد

Lundi 02 Septembre 2019
باب نات - شهد الاجتماع الأول للحملة الرئاسية للمترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد صباح اليوم الاثنين بالعاصمة تواجد عدد من الشخصيات الرياضية و الفنية والثقافية التي تدعم ترشحه نحو كرسي قرطاج مثل عثمان جنيح و كمال ايدير و زياد الجزيري و صفوة و الهادي الدنيا و منصف عبلة و محمد العزيز بن عاشور و غيرهم ،، و قد تواجد هؤلاء في مقدمة الصفوف و تفاعلوا مع كلمة الشاهد .
وقال الشاهد أن تجربته في الحكم طيلة ثلاث سنوات جعلته مقتنعا بأن الإصلاح ممكن، معتبرا أنه نجح خلال فترة عمله على رأس الحكومة في "تحقيق الكثير من النجاحات بالرغم من كافة الصعوبات التي واجهها ومن ثقل الميراث الذي خلفته الترويكا .
وأضاف الشاهد لدى افتتاح حملته الانتخابية أنه كان يواجه "طبقة سياسية منافقة تسانده في العلن وتعرقل عمله في البرلمان" من بينهم من جند صفحات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي بكلفة 850 ألف يورو فقط لضربه، مبينا أنه قد خاض معركة ضد التوريث كلفته الكثير وأنه كان قادرا على القيام بتوافقات مع "هؤلاء" غير انه رفض وواجه خلال فترة عمله في الحكومة "هذه العصابات والمافيا التي تحاول افتكاك السلطة وهدفهم الوحيد هو الحصول على الحصانة" حسب تعبيره.
وبخصوص برنامجه الانتخابي الذي يحمل شعار "تونس أقوى" ، قدم يوسف الشاهد المحاور الأساسية لما وصفه بالحلم الذي طالما سعى إلى تحقيقه وهي تتمثل في ديمقراطية أقوى لا تقوم على الثلب وقطع الطرقات على الانتاج بل ترتكز على دولة قوية وسلط قوية ونفاذ للقانون، ودور جديد للدولة تتنحى فيه عن العديد من القطاعات الاستراتيجية التنافسية لضمان خدمات جيدة وبأسعار معقولة للمواطنين إضافة إلى تحرير الطاقات الكبرى غير المستغلة والتشجيع على المبادرة الخاصة وإنتاج الطاقات المتجددة.
وقال الشاهد أن تجربته في الحكم طيلة ثلاث سنوات جعلته مقتنعا بأن الإصلاح ممكن، معتبرا أنه نجح خلال فترة عمله على رأس الحكومة في "تحقيق الكثير من النجاحات بالرغم من كافة الصعوبات التي واجهها ومن ثقل الميراث الذي خلفته الترويكا .
وأضاف الشاهد لدى افتتاح حملته الانتخابية أنه كان يواجه "طبقة سياسية منافقة تسانده في العلن وتعرقل عمله في البرلمان" من بينهم من جند صفحات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي بكلفة 850 ألف يورو فقط لضربه، مبينا أنه قد خاض معركة ضد التوريث كلفته الكثير وأنه كان قادرا على القيام بتوافقات مع "هؤلاء" غير انه رفض وواجه خلال فترة عمله في الحكومة "هذه العصابات والمافيا التي تحاول افتكاك السلطة وهدفهم الوحيد هو الحصول على الحصانة" حسب تعبيره.
وبخصوص برنامجه الانتخابي الذي يحمل شعار "تونس أقوى" ، قدم يوسف الشاهد المحاور الأساسية لما وصفه بالحلم الذي طالما سعى إلى تحقيقه وهي تتمثل في ديمقراطية أقوى لا تقوم على الثلب وقطع الطرقات على الانتاج بل ترتكز على دولة قوية وسلط قوية ونفاذ للقانون، ودور جديد للدولة تتنحى فيه عن العديد من القطاعات الاستراتيجية التنافسية لضمان خدمات جيدة وبأسعار معقولة للمواطنين إضافة إلى تحرير الطاقات الكبرى غير المستغلة والتشجيع على المبادرة الخاصة وإنتاج الطاقات المتجددة.
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Par:essoltan (France )
Sur: السيرة الذاتية للمترشح حمّة الهمامي