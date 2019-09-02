الجهيناوي يلتقي رئيس المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة

Lundi 02 Septembre 2019



باب نات

- التقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى لاهاي اليوم 02 سبتمبر 2019، مع السيد شيل إيبو أوسوجي، رئيس المحكمة الجنائية الدولية، والسيدة فاتو بن صودا، المدعي العام للمحكمة.ومثل اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك وتقييم واقع التعاون بين تونس وهذه المؤسسة الدولية.وأكد وزير الشؤون الخارجية التزام تونس بنظام المحكمة الأساسي (اتفاقية روما) مبينا استعدادها الدائم لدعم جهود هذه المؤسسة الدولية الهامة، مثمنا نجاح المنتدى الذي تم تنظيمه في تونس مع المعهد الديبلوماسي والذي مكن مجموعة من الدبلوماسيين الشبان من التعرف على الأنشطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. كما شدد على ضرورة ان تتواصل مثل هذه الأنشطة لاسيما وأن تونس شرعت في اقامة الأكاديمية الدبلوماسية التي ستستقبل دبلوماسيين من البلدان العربية والإفريقية وستحرص على الانفتاح على الأوساط الأكاديمية والتعاون معها.ومثل اللقاء مناسبة أيضا للتطرق لعضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة وآفاق التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في ضوء التحديات العديدة على المستويين الإقليمي والدولي.