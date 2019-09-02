Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Yamalekan Qalbi 2-2  

ناجي جلول: أنا ضد الإعدام لكن مع اخصاء مرتكب جريمة الاغتصاب

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي ناجي جلول إنه ضد حكم الإعدام حتى لمرتكبي جرائم الاغتصاب لكنه مع عقوبة إخصاء كل من تثبت عليه الجريمة التي من شأنها أن تحطم كل من يتعرض لها وفق قوله.

وأوضح جلول في حوار عبر امواج اذاعة " جوهرة اف ام" أنه مع مسألة الإخصاء لأن الإغتصاب يحطم الإنسان وهو اعتداء على حرمة الجسد وله تبعات نفسية كبيرة.
واكد أن الأمن القومي من مسؤوليته كرئيس جمهورية محتمل واصفا العنف و الإغتصاب ب "الإرهاب" اليومي.


  
  
     
  
rtt-16ac8e4cebaaf241a046408c2edaf6f6-2019-09-02 17:41:47






0 de 0 commentaires pour l'article 188346



Présidentielles 2019
En continu

انتهاء أوسو

الاثنين 02 سبتمبر 2019 | 3 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:19 18:49 15:58 12:26 05:51 04:20
27°
 27° % 61 :الرطــوبة
تونــس 24°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
27°-2429°-2329°-2330°-2328°-22
  • Avoirs en devises
    17434,2

  • (30 août)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,17163 DT        1$ =2,86450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 août)   147,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567448134|188346 793|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires