ناجي جلول: أنا ضد الإعدام لكن مع اخصاء مرتكب جريمة الاغتصاب

Lundi 02 Septembre 2019



باب نات

- قال المرشح الرئاسي ناجي جلول إنه ضد حكم الإعدام حتى لمرتكبي جرائم الاغتصاب لكنه مع عقوبة إخصاء كل من تثبت عليه الجريمة التي من شأنها أن تحطم كل من يتعرض لها وفق قوله.وأوضح جلول في حوار عبر امواج اذاعة " جوهرة اف ام" أنه مع مسألة الإخصاء لأن الإغتصاب يحطم الإنسان وهو اعتداء على حرمة الجسد وله تبعات نفسية كبيرة.واكد أن الأمن القومي من مسؤوليته كرئيس جمهورية محتمل واصفا العنف و الإغتصاب ب "الإرهاب" اليومي.