Radio Babnet Tunisie On Air: Amina Fakhet - irgua3 zaman  

عامين ونصف سجنا في حق منحرف كان يهشم السيارات الأمنية في حي الانطلاقة

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
باب نات - قضت اليوم الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعامين ونصف سجنا في حق موقوف في العقد الثالث من العمر وذلك على خلفية ترصده للسيارات الأمنية من شرطة وحرس خلال قيامهم بحملات أمنية ليلا بجهة حي الانطلاقة ثم يهاجمهم ويهشم بلور السيارات بسيف كبير الحجم ثم يلوذ بالفرار ...

وقد اعترف المتهم باقتراف اربعة قضايا واعتدائه على سيارة حرس وطني وثلاث سيارات أمنية ...


  
  
     
  
rtt-2979d1871f7206c72c1d2cf32e0c79ef-2019-09-02 11:48:24






0 de 0 commentaires pour l'article 188309



Présidentielles 2019
En continu

انتهاء أوسو

الاثنين 02 سبتمبر 2019 | 3 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:19 18:49 15:58 12:26 05:51 04:20
27°
 28° % 88 :الرطــوبة
تونــس 24°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
28°-2429°-2329°-2330°-2328°-22
  • Avoirs en devises
    17434,2

  • (30 août)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,17163 DT        1$ =2,86450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 août)   147,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567426102|188309 719|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires