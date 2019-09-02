عامين ونصف سجنا في حق منحرف كان يهشم السيارات الأمنية في حي الانطلاقة

Lundi 02 Septembre 2019



باب نات

- قضت اليوم الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعامين ونصف سجنا في حق موقوف في العقد الثالث من العمر وذلك على خلفية ترصده للسيارات الأمنية من شرطة وحرس خلال قيامهم بحملات أمنية ليلا بجهة حي الانطلاقة ثم يهاجمهم ويهشم بلور السيارات بسيف كبير الحجم ثم يلوذ بالفرار ...وقد اعترف المتهم باقتراف اربعة قضايا واعتدائه على سيارة حرس وطني وثلاث سيارات أمنية ...