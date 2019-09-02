العداء السابق للمنتخب الوطني والنادي الإفريقي عبد الله روين في ذمة الله

Lundi 02 Septembre 2019
باب نات - نعت الجامعة التونسية لألعاب القوى العداء السابق للمنتخب الوطني والنادي الإفريقي عبد الله روين الذي وافته المنية يوم أمس الأحد غرة سبتمبر 2019.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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