العداء السابق للمنتخب الوطني والنادي الإفريقي عبد الله روين في ذمة الله

Lundi 02 Septembre 2019



باب نات

- نعت الجامعة التونسية لألعاب القوى العداء السابق للمنتخب الوطني والنادي الإفريقي عبد الله روين الذي وافته المنية يوم أمس الأحد غرة سبتمبر 2019.