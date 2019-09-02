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فيديو اليوم من باجة : جاو باش يعرسو لأولادهم لقاو البلدية مسكرة !

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
باب نات - في حادثة غريبة في ولاية باجة ، أجّل عروسان عقد قرانهما في بلدية المدينة بعد أن وجداها مغلقة مع الساعة السابعة والربع مساءا.
وقال أهالي العروسان أن لديهم موعد في بالبلدية لعقد القران على الساعة السابعة مساءا.
ووجد أهالي العروسان البلدية مغلقة فيما رفض الحارس فتحها أمامهم حيث لا يوجد أي مسؤول وقتها.
واستنكر أهالي العروسان اخلال البلدية بمواعيدها.



  
  
     
  
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