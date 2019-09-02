الداخلية : استشهاد الوكيل أول نجيب الله الشارني والقضاء على 3 ارهابيين

Lundi 02 Septembre 2019



باب نات

تمكنت وحدات الحرس الوطني بمختلف اختصاصاتها وبالاشتراك مع وحدات من الجيش الوطني، حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الإثنين، في عملية إستباقية من القضاء على 3 إرهابيين بحيدرة من ولاية القصرين وفق بلاغ لوزارة الداخلية.كما أسفرت العملية عن استشهاد رئيس مركز الأمن العمومي للحرس الوطني بحيدرة الوكيل أول "نجيب الله الشارني" أثناء المواجهات.وذكرت الوزارة أن هذه العملية الاستباقية تندرج في إطار الحرب على الإرهاب واجتثاثه من جذوره وفي إطار تعقب وملاحقة الجماعات الإرهابية خاصة على الحدود الغربية مشيرة إلى أن عمليات التمشيط لا تزال متواصلة.