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الداخلية : استشهاد الوكيل أول نجيب الله الشارني والقضاء على 3 ارهابيين

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
باب نات - وات - تمكنت وحدات الحرس الوطني بمختلف اختصاصاتها وبالاشتراك مع وحدات من الجيش الوطني، حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الإثنين، في عملية إستباقية من القضاء على 3 إرهابيين بحيدرة من ولاية القصرين وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

كما أسفرت العملية عن استشهاد رئيس مركز الأمن العمومي للحرس الوطني بحيدرة الوكيل أول "نجيب الله الشارني" أثناء المواجهات.
وذكرت الوزارة أن هذه العملية الاستباقية تندرج في إطار الحرب على الإرهاب واجتثاثه من جذوره وفي إطار تعقب وملاحقة الجماعات الإرهابية خاصة على الحدود الغربية مشيرة إلى أن عمليات التمشيط لا تزال متواصلة.


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188301

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 02 Septembre 2019 à 11h 10m |           
رحم الله الشهيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Lundi 02 Septembre 2019 à 10h 51m |           
الله يرحمه😪 منذ ثمانية سنوات و تونس تفقد ابناءها،،،،والداخلية لا تريد كشف 💰 و فضح ممولي المرتزقة المجرمين 👹 نريد معرفة الحقيقة كاملة ⚖👁🇹🇳



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