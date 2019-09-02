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صورة اليوم: مهدي بن غربية لجميع أفراحكم ومسراتكم وانتخاباتكم

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
باب نات - نشر الناقد الساخر صابر الوسلاتي في صفحته على الفايسبوك صورة للوزير السابق والقيادي في حزب تحيا تونس مهدي بن غربية وهو يوزع الحلويات على مواطنين وقيادات قاعدية للحزب في جهة بنزرت.
وعلق صابر الوسلاتي على الصورة بالقول " لجميع أفراحكم و مسرّاتكم و إنتخاباتكم".


  
  
     
  
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