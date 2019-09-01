محسن مرزوق لوكالة سبوتنيك: سأقوم بدعوة بوتين لزيارة تونس حال وصولي للرئاسة وروسيا صديقتنا منذ الحرب الباردة

Dimanche 01 Septembre 2019
باب نات - طارق عمراني - في حوار له مع وكالة سبوتنيك الروسية قال المترشح للرئاسية مخسن مرزوق في اطار حديثه عن العلاقات التونسية الروسية قال: "في الواقع عندما كنت وزيرا مستشارا للرئيس الراحل، الباجي قائد السبسي، سافرت إلي روسيا، والتقيت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وسلمته دعوة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لزيارة تونس، ورغم أن الرسالة كانت تحمل اسم القائد السبسي، لكني كنت في الواقع من بين من دفعوا نحو هذه الخطوة ونفذتها بنفسي".
وتابع قائلا: "بقيت طيلة أسبوع في موسكو، حيث التقيت العديد من الأطراف أطراف الاقتصادية والسياسية، وبعض شركات الإنتاج العسكري، واعتقد أنه من الضروري تمتين العلاقات التونسية الروسية في مجالات اقتصادية، وعلى رأسها مجال الطاقة النووية".
وأكد محسن مرزوق، أن الشعب الروسي دائما هو صديق الشعب التونسي، وأنه خلال الحرب الباردة كان لروسيا التواجد والدعم في إطار الصداقة لتونس، وأن هناك مجالات واسعة للتعاون. واستطرد بقوله: "كما قلت إنني عندما كنت مستشارا وحملت بنفسي الدعوة للرئيس بوتين لزيارة تونس، سأجدد له الدعوة مستقبلا كرئيس جمهورية تونس، ولتكون لحظة فارقة في العلاقات التونسية الروسية لتمتين هذه العلاقات".
وتابع قائلا: "الدور الروسي فعال في مواجهة الإرهاب في المنطقة، ونحن يجمعنا معهم هذا التوجه، وأعتقد أنه من المهم الاستفادة من التجارب وتبادل المعلومات، وكذلك فيما يتعلق بمجال التدريب، لذلك نحن منفتحون كثيرا لمثل هذا التوجه".
وتابع قائلا: "بقيت طيلة أسبوع في موسكو، حيث التقيت العديد من الأطراف أطراف الاقتصادية والسياسية، وبعض شركات الإنتاج العسكري، واعتقد أنه من الضروري تمتين العلاقات التونسية الروسية في مجالات اقتصادية، وعلى رأسها مجال الطاقة النووية".
وأكد محسن مرزوق، أن الشعب الروسي دائما هو صديق الشعب التونسي، وأنه خلال الحرب الباردة كان لروسيا التواجد والدعم في إطار الصداقة لتونس، وأن هناك مجالات واسعة للتعاون. واستطرد بقوله: "كما قلت إنني عندما كنت مستشارا وحملت بنفسي الدعوة للرئيس بوتين لزيارة تونس، سأجدد له الدعوة مستقبلا كرئيس جمهورية تونس، ولتكون لحظة فارقة في العلاقات التونسية الروسية لتمتين هذه العلاقات".
وتابع قائلا: "الدور الروسي فعال في مواجهة الإرهاب في المنطقة، ونحن يجمعنا معهم هذا التوجه، وأعتقد أنه من المهم الاستفادة من التجارب وتبادل المعلومات، وكذلك فيما يتعلق بمجال التدريب، لذلك نحن منفتحون كثيرا لمثل هذا التوجه".
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Par:karimyousef (France )
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