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لطفي العماري: الدولة دينها الاسلام يعني أن تدخل تونس للجنة أو الى النّار... توة هذا كلام ؟؟

Dimanche 01 Septembre 2019

Dimanche 01 Septembre 2019
باب نات - استضاف الاعلامي لطفي العماري الأحد 1 سبتمبر ''الفيلسوف'' و''المفكر'' يوسف الصديق.

وناقش لطفي العماري مع ضيفه كيفية تحييد المساجد خلال الحملة الانتخابية، مستعرضا قانون المساواة في الميراث المثير للجدل.


وتسائل لطفي العماري عن معنى الفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن تونس بلد دينها الاسلام.
وقال لطفي العماري " الدولة دينها الاسلام يعني أن تدخل تونس للجنة أو الى النّار... توة هذا كلام".

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1 de 1 commentaires pour l'article 188276

_anis  (Tunisia)  |Dimanche 01 Septembre 2019 à 13h 57m |           
الدولة دينها الإسلام يعني أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام بما في ذلك من استتباعات على المؤسسات و التشريعات و المواقف الرسمية للدولة.. مثلما أن الدولة لغتها العربية لا يعني أن الدولة تتكلم



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