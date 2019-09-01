Dimanche 01 Septembre 2019
باب نات - استضاف الاعلامي لطفي العماري الأحد 1 سبتمبر ''الفيلسوف'' و''المفكر'' يوسف الصديق.
وناقش لطفي العماري مع ضيفه كيفية تحييد المساجد خلال الحملة الانتخابية، مستعرضا قانون المساواة في الميراث المثير للجدل.
وتسائل لطفي العماري عن معنى الفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن تونس بلد دينها الاسلام.
وقال لطفي العماري " الدولة دينها الاسلام يعني أن تدخل تونس للجنة أو الى النّار... توة هذا كلام".
الفيديو الدقيقة 2
وناقش لطفي العماري مع ضيفه كيفية تحييد المساجد خلال الحملة الانتخابية، مستعرضا قانون المساواة في الميراث المثير للجدل.
وتسائل لطفي العماري عن معنى الفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن تونس بلد دينها الاسلام.
وقال لطفي العماري " الدولة دينها الاسلام يعني أن تدخل تونس للجنة أو الى النّار... توة هذا كلام".
الفيديو الدقيقة 2
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