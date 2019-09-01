الصافي سعيد: الشعب لا يمكن أن ينتخب سجين وهناك صراع فرنسي ايطالي في تونس

Dimanche 01 Septembre 2019
باب نات - قال المترشح للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد أن الشعب التونسي لا يمكن أن ينتخب سجين، في اشارة للمترشح الرئاسي المتهم بتبييض الأموال والتهرب الضريبي نبيل القروي.
وطالب الصافي السعيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقضاء ورئيس الجمهورية بالحسم في موضوع نبيل القروي قبل فوات الأوان، لافتا إلى وجود الكثير من الدول ذهبت إلى الديمقراطية بطرق ملتوية وغير صحيحة وشفافة وباحتيالات ولوبيات وتدخل دولي، تراجعت وذهبت إلى المذبحة وإلى حرب أهلية، قائلا: "لنقرأ التاريخ نحن نريد تونس أن تكون قوية وتتقدم إلى الأمام بعيون مفتوحة".
واعتبر الصافي سعيد أن هناك صراعا في تونس منه الظاهر بين لوبيات ومُتنافسين مستعدّين لكسر العظام وشحذ السّكاكين على بعضهم البعض وصراع آخر خفي غير ظاهر، وهو التدخل الأجنبي في هذا الموضوع.
وتابع في ذات السياق: "أظن أن هناك صراعا ايطاليّا فرنسيّا في تونس وهو يتمظهر في مثل هذه المشاكل التي تكون أغلبها مفتعلة وغير مدروسة ولا عقلانية وهي ضدّ البلد وضدّ التجربة الديمقراطية، مشيرا إلى أن فرنسا وايطاليا يتقاتلان في ليبيا وتهمّهم تونس وأعتقد أن هناك شيء من هذا الصراع في تونس وهو مدمّر لتجربتنا".
وطالب الصافي السعيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقضاء ورئيس الجمهورية بالحسم في موضوع نبيل القروي قبل فوات الأوان، لافتا إلى وجود الكثير من الدول ذهبت إلى الديمقراطية بطرق ملتوية وغير صحيحة وشفافة وباحتيالات ولوبيات وتدخل دولي، تراجعت وذهبت إلى المذبحة وإلى حرب أهلية، قائلا: "لنقرأ التاريخ نحن نريد تونس أن تكون قوية وتتقدم إلى الأمام بعيون مفتوحة".
واعتبر الصافي سعيد أن هناك صراعا في تونس منه الظاهر بين لوبيات ومُتنافسين مستعدّين لكسر العظام وشحذ السّكاكين على بعضهم البعض وصراع آخر خفي غير ظاهر، وهو التدخل الأجنبي في هذا الموضوع.
وتابع في ذات السياق: "أظن أن هناك صراعا ايطاليّا فرنسيّا في تونس وهو يتمظهر في مثل هذه المشاكل التي تكون أغلبها مفتعلة وغير مدروسة ولا عقلانية وهي ضدّ البلد وضدّ التجربة الديمقراطية، مشيرا إلى أن فرنسا وايطاليا يتقاتلان في ليبيا وتهمّهم تونس وأعتقد أن هناك شيء من هذا الصراع في تونس وهو مدمّر لتجربتنا".
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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