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تدشين ساحة الفنون ''حسن الدهماني'' بالكرم

Samedi 31 Août 2019

Samedi 31 Août 2019
باب نات - بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الفنان حسن الدهماني، دشّن عشية يوم الجمعة 30 أوت 2019 وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين ساحة الفنون "حسن الدهماني" بالكرم بحضور رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني.





  
  
     
  
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