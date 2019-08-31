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غياب ثقافة المساءلة السياسية خلق هوة بين البرامج الانتخابية والواقع المعيش للتونسيين ( منتدى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية )

Samedi 31 Août 2019

Samedi 31 Août 2019
قال المسؤول بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر اليوم السبت، إن غياب ثقافة للمساءلة السياسية والعقد الأخلاقي بين المترشحين للانتخابات والمواطنين من الناخبين، خلق هوة بين البرامج الانتخابية والواقع الاجتماعي في تونس.

وأكد بن عمر في تصريح لـ (وات)، قبل أقل من يومين عن انطلاق الحملة الانتخابية لثاني انتخابات رئاسية مباشرة في تونس بعد ثورة سنة 2011، أنه يتعين إقرار عقد أخلاقي بين المرشحين والناخبين من أجل الإيفاء بجميع التعهدات للمشاركين في المنافسة بالانتخابات.
وقال إن " النهوض بالوضع الاجتماعي يبقى من مسؤوليات الحكومة القادمة المزمع تشكيلها من طرف مجلس النواب وليس من مهام رئاسة الجمهورية التي يقتصر دورها على مهام شؤون الدفاع والخارجية والأمن القومي"، معتبرا أن الإلتزام بقي ضعيفا في تونس في تنفيذ التعهدات المرتبطة بالقضايا الاجتماعية.

وبين أن " الوقت قد حان من أجل ارساء منوال تنموي جديد"، مشيرا إلى أن المنتدى كان طرح مؤخرا مشروعا لبديل تنموي على مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين يهدف إلى بلوغ العدالة الاجتماعية وتطوير أداء المؤسسات العمومية والنهوض بمستوى جودة الخدمات العمومية المسداة لفائدة المواطنين وضمان العدالة بين كافة الفئات والجهات.

  
  
     
  
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