الشاهد: حافظ السبسي أراد ابتزاز الحكومة من أجل تعينات و مناصب في اجهزة الدولة

Samedi 31 Août 2019
باب نات - قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار على قناة التاسعة انه حفظ كثيرا من الاشياء حول تجاوزات حافظ قائد السبسي القيادي في نداء تونس ونجل الرئيس قائد السبسي.
وكشف الشاهد " ان حافظ السبسي أراد إبتزاز الحكومة من أجل تعينات و مناصب و لذلك تخالفنا متابعا " حافظ اراد تعيين مقربين منه في جهاز الديوانة.
وتابع الشاهد " اخبرت الرئيس حول هذه التجاوزات كما فعلت قيادات سابقة على غرار محسن مرزوق وسلمى اللومي".
وكشف الشاهد " ان حافظ السبسي أراد إبتزاز الحكومة من أجل تعينات و مناصب و لذلك تخالفنا متابعا " حافظ اراد تعيين مقربين منه في جهاز الديوانة.
وتابع الشاهد " اخبرت الرئيس حول هذه التجاوزات كما فعلت قيادات سابقة على غرار محسن مرزوق وسلمى اللومي".
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