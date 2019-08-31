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الشاهد: حافظ السبسي أراد ابتزاز الحكومة من أجل تعينات و مناصب في اجهزة الدولة

Samedi 31 Août 2019

Samedi 31 Août 2019
باب نات - قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار على قناة التاسعة انه حفظ كثيرا من الاشياء حول تجاوزات حافظ قائد السبسي القيادي في نداء تونس ونجل الرئيس قائد السبسي.
وكشف الشاهد " ان حافظ السبسي أراد إبتزاز الحكومة من أجل تعينات و مناصب و لذلك تخالفنا متابعا " حافظ اراد تعيين مقربين منه في جهاز الديوانة.
وتابع الشاهد " اخبرت الرئيس حول هذه التجاوزات كما فعلت قيادات سابقة على غرار محسن مرزوق وسلمى اللومي".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188236

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Samedi 31 Août 2019 à 11h 53m |           
👿🗣💰🌍بكل جرأة وعلانية👿🗣💰🌍 مازال الأمل موجود

يوسف الشاهد قادر على أن يكون رجل المرحلة رغم كل العراقيل ولكن ليس بمفرده باعتبار أن زمن الزعيم الأوحد قد انتهى…..

أحذر يا شاهد أن تسلم للغير زمامك، فيصبح من كان وراءك أمامك، مثل هذا النذل الذي لا يكفيه دمارك بل يريد أن يبني نفسه من حطامك.....

مرحلة ما بعد 14 جانفي 2011 شكلت نقطة استفهام كبرى وعريضة لعدم كشف القطعية و
فضح ممولي مرتزقة الإبتزاز و الارهاب والإغتصاب الإقتصادي لتونس


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...وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
(123)سورة الأنعام



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