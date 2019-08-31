الشاهد: حافظ السبسي أراد ابتزاز الحكومة من أجل تعينات و مناصب في اجهزة الدولة

Samedi 31 Août 2019



باب نات

- قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار على قناة التاسعة انه حفظ كثيرا من الاشياء حول تجاوزات حافظ قائد السبسي القيادي في نداء تونس ونجل الرئيس قائد السبسي.وكشف الشاهد " ان حافظ السبسي أراد إبتزاز الحكومة من أجل تعينات و مناصب و لذلك تخالفنا متابعا " حافظ اراد تعيين مقربين منه في جهاز الديوانة.وتابع الشاهد " اخبرت الرئيس حول هذه التجاوزات كما فعلت قيادات سابقة على غرار محسن مرزوق وسلمى اللومي".