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الشاهد: المافيا كشّرت عن أنيابها وتتهجم على الدولة في قناة خارجة على القانون لكنّها تعيش لحظاتها الأخيرة

Samedi 31 Août 2019

Samedi 31 Août 2019
باب نات - جدّد الجمعة 30 أوت، رئيس الحكومة والمترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد تأكيده على أن الدولة تهددها مافيا متضلعة في الاعلام وفي السياسة.

وقال الشاهد خلال استضافته في برنامج ساكن قرطاج "هذه المافيا في حالة هلع وخوف وكشرت الأسبوع الماضي من خلال قناة خارجة على القانون، في اشارة لقناة نسمة، تتهجم عالأمن والقضاء ومؤسسات الدولة من خلال اعتبار الأمن كتيبة واعتبار القرارات القضائية اختطافا واعتقالا".


وصرّح في نفس السياق "حلّو القناة هذي تو تلقاوهم، سي حافظ قائد السبسي خرج قال رئيس الحكومة عملّي، خرج محامي شفيق الجراية وشكا بيا وخرجوا جماعة نبيل القروي، وعلق قائلا بالكشي هذم ناس طيبة يحبو الخير لتونس والا عندهم رؤيا لتونس".
وتابع قائلا "واحد يحب يحكم ببوه وواحد يحب يوصل لقرطاج بحثا عن الحصانة، هذم ما عندهمش رؤيا لتونس وأنا نجب ناس عندهم مستوى علمي وثقافي وفكري وعندهم رؤيا لتونس وموش طامعين في مصالح خاصة وهذيكا جزء من الحرب متاعي ضد المافيا والناس الي ما تحبش الخير لتونس".
وأفاد الشاهد أنه سيواصل حربه على الفاسدين في السياسة وفي الادارة وفي الاعلام مشدّا على أن هذه المافيا تعيش في لحظاتها الأخيرة.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188232

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Samedi 31 Août 2019 à 11h 45m |           
.....اذ ما تعرفش المافيا و القطعية و ممولي الإرهاب ومخربي الإقتصاد 💰 وفرحان الي ماعندكش علاقة بيهم 💰
فلا تتحدث عن محاربة الفساد و أمن المواطن وسيادة الوطن .....فماذا فعلتم لحد الآن

👺👎👺👎👺👎👺👎



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