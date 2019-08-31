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الشاهد : الزبيدي يعرف الجهاز السرّي ''خير منّى'' وهذا كمال اللطيف ما نعرفوش وفرحان الي ماعنديش علاقة بيه

Samedi 31 Août 2019

Samedi 31 Août 2019
باب نات - قال الجمعة 30 أوت، المترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد إنه لا يمكنه الجزم بوجود علاقة بين ملفي "الجهازي السري لحركة النهضة" والاغتيالات كما صرّح بذلك منافسه عبد الكريم الزبيدي.

وصرّح الشاهد خلال استضافته في برنامج ساكن قرطاج على قناة التاسعة بأن هذه الملفات كانت في فترة الترويكا والزبيدي كان وزيرا في ذلك الوقت مع سي حمادي الجبالي وهو الي يعرف الملفات خير مني وينجم يجاوب". وتابع قائلا " مادام قال إن هناك علاقة بين الملفين يعني عندو معطيات آما أنا الّي نعرفو ان القضاء قاعد يقوم بدوره وهناك تقدم جدي في الأبحاث ولا مجال للتستر على أي طرف".


وفي سياق الحديث عن الملفات الأمنية تحدذث الشاهد عن اقالة وزير الداخلية لطفي براهم وفسّر الشاهد قراره بوجود اختلاف في وجهات النظر وانعدام للثقة وعلاقات أخرى وقال "هو خدم الدولة نشكرو وكان آمر حرس آما وفا المكتوب".

وتفاعلا مع ذلك خاطب بوبكر بن عكاشة الشاهد قائلا "لكنّك عملت تنظيفة بعدو لقيادات أمنية معروف أنها محسوبة على لطفي براهم ورجل الظل كمال اللطيف".

وتأييدا لما ورد على لسان بوبكر بن عكاشة قال الشاهد "هاك تعرف كل شي" وتابع متحدّثا عن كمال اللطيف بالقول "أنا هذيا ما نعرفوش وما عندي حتي علاقة بيه، أنا جاي من جيل آخر وفرحان الى ما عنديش علاقة بالشي هذا وبالعالم هذا".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188231

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Samedi 31 Août 2019 à 11h 32m |           
.....اذ ما تعرفوش 💰 وفرحان الي ماعندكش علاقة بيه 💰 فلا تتحدث عن محاربة الفساد

👺👎👺👎👺👎👺👎



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