''الفلاّح'' الذي وجّه سؤالا للشاهد في ساكن قرطاج يثير الجدل على صفحات الفايسبوك

Samedi 31 Août 2019



باب نات

- أثار الفلاح الذي وجّه الجمعة 30 أوت سؤالا لرئيس الحكومة والمترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد في حواره في برنامج ساكن قرطاج على قناة التاسعة جدلا واسعا على صفحات الفايسبوك.وتداولت عديد الصفحات صورا لوسيم السلاوتي الذي ظهر في أكثر من مناسبة رفقة الشاهد ما دفع الصفحات لاتهام التاسعة بالانحياز للشاهد والعمل على تلميع صورته.