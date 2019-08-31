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''الفلاّح'' الذي وجّه سؤالا للشاهد في ساكن قرطاج يثير الجدل على صفحات الفايسبوك

Samedi 31 Août 2019

Samedi 31 Août 2019
باب نات - أثار الفلاح الذي وجّه الجمعة 30 أوت سؤالا لرئيس الحكومة والمترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد في حواره في برنامج ساكن قرطاج على قناة التاسعة جدلا واسعا على صفحات الفايسبوك.


وتداولت عديد الصفحات صورا لوسيم السلاوتي الذي ظهر في أكثر من مناسبة رفقة الشاهد ما دفع الصفحات لاتهام التاسعة بالانحياز للشاهد والعمل على تلميع صورته.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188229

Extra  (Tunisia)  |Samedi 31 Août 2019 à 11h 58m |           
Dans l'interview sur la chaîne 9 , Y C confirme qu'il ne le connaissait pas en plus il le remercie , et d'après les photos leur apparition ensemble nous dise le contraire .



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