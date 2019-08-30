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وزير العدل يزور الوحدة السجنية ''صواف 2''

Vendredi 30 Août 2019

Vendredi 30 Août 2019
باب نات - أدّى وزير العدل محمد كريم الجموسي ظهر اليوم زيارة ميدانية إلى الوحدة السجنية " صواف 2"، أين عاين مختلف الإمكانيات التي تتوفر عليها الوحدة وأذن بالشروع فورا في الدراسات الخاصة بإحداث وحدة تأهيل في المجال الفلاحي تساهم في تعزيز الطابع الإصلاحي للمودعين وتعزّز إمكانيات تنشيط الدورة الاقتصادية بالبلاد.



  
  
     
  
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