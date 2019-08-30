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رئيس الجمهورية يستقبا الجهيناوي

Vendredi 30 Août 2019

Vendredi 30 Août 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الجمعة 30 أوت 2019 بقصر قرطاج، خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية.
وأطلع خميس الجهيناوي رئيس الدولة على نتائج مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمّة طوكيو للتنمية في افريقيا (TICAD 7) المنعقد بمدينة "يوكوهاما" اليابانية من 28 إلى 30 أوت الجاري، وسلسلة اللقاءات التي جمعته بالخصوص بعدد من المسؤولين اليابانيين وفي مقدّمتهم وزير الخارجية ووزير التهيئة الترابية والبنية التحتية والنقل والسياحة، والتي أثمرت توقيع اتفاقية تعاون في مجال البنية التحتية ودعم عمل شركات البلدين في هذا المجال على الساحة الإفريقية، وكذلك حصول بلادنا على هبة يابانية بقيمة 3 مليون دولار لدعم جهود تونس في مجال مكافحة الإرهاب.
كما تطرّق اللقاء إلى برنامج مشاركة رئيس الجمهورية في أشغال الدورة 74 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة واللقاءات التي ستجمعه بعدد من قادة دول العالم وكبار المسؤولين بمنظمات إقليمية ودولية.



  
  
     
  
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