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نظرية elmoro & toro على قناة التاسعة !!

Vendredi 30 Août 2019

Vendredi 30 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - في برنامج "ساكن قرطاج" الذي بث على قناة التاسعة و تحديدا فقرة "مع لطفي عيسى" سأل المذكور ضيفه عن معرفته بنظرية الeltoro & moro في لعبة الكوريدا الإسبانية و هي لعبة مصارعة الثيران فأجاب الأستاذ عبد الفتاح مورو بأن لفظ الelmoro هي لفظة إسبانية تعني العربي الأسمر البشرة القادم من موريطانيا، ليواصل لطفي عيسى نظريته قائلا" الmoro هو تشبيه ل eltoro باعتبار سحنته السمراء و بالتالي يتعين قتله ثم استدرك بالسؤال عن موقفه من هذه النظرية القصووية!!!




  
  
     
  
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