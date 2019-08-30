نظرية elmoro & toro على قناة التاسعة !!

Vendredi 30 Août 2019



باب نات

- طارق عمراني - في برنامج "ساكن قرطاج" الذي بث على قناة التاسعة و تحديدا فقرة "مع لطفي عيسى" سأل المذكور ضيفه عن معرفته بنظرية الeltoro & moro في لعبة الكوريدا الإسبانية و هي لعبة مصارعة الثيران فأجاب الأستاذ عبد الفتاح مورو بأن لفظ الelmoro هي لفظة إسبانية تعني العربي الأسمر البشرة القادم من موريطانيا، ليواصل لطفي عيسى نظريته قائلا" الmoro هو تشبيه ل eltoro باعتبار سحنته السمراء و بالتالي يتعين قتله ثم استدرك بالسؤال عن موقفه من هذه النظرية القصووية!!!