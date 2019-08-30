في باردو ..القبض على نفر كان ينهب منزلا لمدة شهرين ...

Vendredi 30 Août 2019
باب نات - تمكن أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو من اماطة اللثام عن تعرض منزل بجهة باردو للنهب والاستيلاء من داخله على عدة تجهيزات واغراض حيث القوا القبض على الجاني الذي اعترف بانه كان ينهب المنزل المذكور لمدة شهرين وانه كان يفرط في المسروقات بسوق الاثاث بالملاسين موضحا انه رصد المنزل بدراجته النارية ولما لاحظ بانه خال من سكانه قرر سرقته ...
وقد تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو من اعادة المسروقات الى صاحبها في حين تم الاحتفاظ بالمظنون فيه وتحرير محضر بحث في شأنه لاحالته على العدالة ..
وقد تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو من اعادة المسروقات الى صاحبها في حين تم الاحتفاظ بالمظنون فيه وتحرير محضر بحث في شأنه لاحالته على العدالة ..
En continu
- Hier 23:07 السليمي و الصدّيق و التميمي يدعمون الشاهد
- Hier 21:56 اختاروا رئيسا جديرا بالاحترام
دخول الخريف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:24
|18:53
|16:00
|12:27
|05:48
|04:17
|
30°
|31°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|31°-25
|30°-25
|28°-23
|30°-24
|28°-21
Follow @babnet_Tunisie
( 90 289) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 82 692) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 71 988) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 58 107) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 56 462) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 55 710) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 54 033) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 53 101) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 856) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 45 687) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 310) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 305) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 44 049) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 44 019) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 42 283) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 41 325) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 250) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 38 740) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
( 38 394) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
( 38 007) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
Par:karimyousef (France )
Sur: الغنوشي: مورو سينجح في إقرار الوفاق بين كل التونسيين