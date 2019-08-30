في باردو ..القبض على نفر كان ينهب منزلا لمدة شهرين ...

Vendredi 30 Août 2019



باب نات

- تمكن أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو من اماطة اللثام عن تعرض منزل بجهة باردو للنهب والاستيلاء من داخله على عدة تجهيزات واغراض حيث القوا القبض على الجاني الذي اعترف بانه كان ينهب المنزل المذكور لمدة شهرين وانه كان يفرط في المسروقات بسوق الاثاث بالملاسين موضحا انه رصد المنزل بدراجته النارية ولما لاحظ بانه خال من سكانه قرر سرقته ...وقد تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو من اعادة المسروقات الى صاحبها في حين تم الاحتفاظ بالمظنون فيه وتحرير محضر بحث في شأنه لاحالته على العدالة ..