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الهاشمي الحامدي يقاضي قناة التاسعة ويقول لمسؤوليها: لحمي مرّ فوق ما تتصورون وسأرد بقناتي المستقلة !

Vendredi 30 Août 2019

Vendredi 30 Août 2019
باب نات - أكد رئيس حزب تيار المحبة والمترشح للرئاسية الهاشمي الحامدي الخميس 30 أوت من خلال تدوينة على صفحته الرسمية أنه قرر مقاطعة قناة التاسعة إلى حين إعتذارها منه قائلا '' قررت مقاطعة قناة التاسعة إلى حين اعتذارها لي عن زعمها الكاذب أمس بأنني لم أشارك في الانتخابات الرئاسية عام 2014 ، (لعلمكم شاركت فيها وحصلت على المركز الرابع)، وزعمها الكاذب والمخجل بأنني قلت للتونسيين انتخبوا كوميديا مثلي يضحككم، وإذا لم تعتذر عن العدوانية الشديدة التي تمت معاملتي بها خلال حضوري برنامجا حواريا على شاشتها يوم أمس.''

وتابع الحامدي بقوله '' لعلمكم قررت تقديم شكوى رسمية بقناة التاسعة إلى مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أسلّمها لهم بعد ساعة بحول الله.''


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وأضاف ''وبالمناسبة، أوجه رسالة شديدة الوضوح لمُلّاك قناة التاسعة، لرجال الأعمال الذين يملكونها ويقررون سياستها التحريرية، لحمي مرّ فوق ما تتصورون، وإنني قادر بحول الله على التصدي لحملات التشويه التي تستهدفونني بها بواسطة قناتكم، ورد الصاع صاعين وعشرة بل ومائة وكما عندكم التاسعة عندي قناة المستقلة.. انتظروا يأتيكم الخبر بحول الله.''

ولفت '' بالمناسبة أقول لغيرها من القنوات والإذاعات: كوني مرشحا للرئاسة لا يعطي لأي إنسان الحق في تشويهي وإهانتي أو معاملتي بقلة أدب. ارجعوا للفصل الأول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يدعو الناس جميعا إلى أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء.''
يذكر أن الهاشمي الحامدي كان قد حلّ ضيقا أمس على قناة التاسعة في برنامج رونديفو 9 .


  
  
     
  
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