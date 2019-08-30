Radio Babnet Tunisie On Air: Asmahan - Layali-El-Ouns  

الهاشمي الحامدي: ساكون رئيس الجمهورية المقبل في حال وصلت للدور الثاني

Vendredi 30 Août 2019

Vendredi 30 Août 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي الهاشمي الحامدي في مداخلة على قناة التاسعة انه سيكون رئيس الجمهورية المقبل في حال وصل الى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية.

واضاف الهاشمي الحامدي"رغم تجاهل استطلاعات الرأي لشعبيتي الكبيرة فإني قادر على الوصول إلى الدور الثاني وبعد ذلك هزيمة مرشح النهضة او التجمع.
وتابع الهاشمي الحامدي " لا تنسوا اني حققت المرتبة الرابعة في انتخابات 2014 والمرتبة الثانية في الانتخابات التأسيسية".


  
  
     
  
rtt-20635dcc1cd51641c3eb88a832ed80c2-2019-08-30 08:03:35






0 de 0 commentaires pour l'article 188183



Présidentielles 2019
En continu

دخول الخريف

الجمعة 30 أوت 2019 | 29 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:24 18:53 16:00 12:27 05:48 04:17
26°
 32° % 74 :الرطــوبة
تونــس 25°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
32°-2530°-2528°-2330°-2428°-21
  • Avoirs en devises
    17398,6

  • (29 août)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,17366 DT        1$ =2,86053 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 août)   239,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567150540|188183 502|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires