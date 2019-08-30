الهاشمي الحامدي: ساكون رئيس الجمهورية المقبل في حال وصلت للدور الثاني

Vendredi 30 Août 2019



باب نات

- قال المرشح الرئاسي الهاشمي الحامدي في مداخلة على قناة التاسعة انه سيكون رئيس الجمهورية المقبل في حال وصل الى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية.واضاف الهاشمي الحامدي"رغم تجاهل استطلاعات الرأي لشعبيتي الكبيرة فإني قادر على الوصول إلى الدور الثاني وبعد ذلك هزيمة مرشح النهضة او التجمع.وتابع الهاشمي الحامدي " لا تنسوا اني حققت المرتبة الرابعة في انتخابات 2014 والمرتبة الثانية في الانتخابات التأسيسية".