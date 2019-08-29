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السليمي و الصدّيق و التميمي يدعمون الشاهد

Jeudi 29 Août 2019

Jeudi 29 Août 2019
باب نات - ظهر لاعب النادي الافريقي والمدرب المساعد للمنتخب عادل السليمي ضمن المساندين لحملة يوسف الشاهد الرئاسية ، كما ظهر ايضا المفكر يوسف الصديق و المؤرخ عبد الجليل التميمي ضمن الداعمين للشاهد ،،، و تبدو الاصطفافات على أشدها هذه الأيام بين الشخصيات الفنية و الرياضية و الثقافية لدعم المرشحين للرئاسة قبل الانتخابات المزمع اجراؤها في 15 سبتمبر القادم .







  
  
     
  
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