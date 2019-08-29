السليمي و الصدّيق و التميمي يدعمون الشاهد

Jeudi 29 Août 2019



باب نات

- ظهر لاعب النادي الافريقي والمدرب المساعد للمنتخب عادل السليمي ضمن المساندين لحملة يوسف الشاهد الرئاسية ، كما ظهر ايضا المفكر يوسف الصديق و المؤرخ عبد الجليل التميمي ضمن الداعمين للشاهد ،،، و تبدو الاصطفافات على أشدها هذه الأيام بين الشخصيات الفنية و الرياضية و الثقافية لدعم المرشحين للرئاسة قبل الانتخابات المزمع اجراؤها في 15 سبتمبر القادم .