مشاهدات ''اللايف'' في برنامج ميدي شو تحقق رقما قياسيا في حلقة عبد الفتاح مورو

Jeudi 29 Août 2019



باب نات

مورو: الحزب والعائلة خارج قرطاج في صورة الفوز

النهضة و''مخاوف التغوّل'' على السلطة

النهضة لم تأت بالارهاب

وجدي غنيم

الوضع الصحي

- شهدت نسبة مشاهدة البث المباشر //على فايسبو// في حلقة ميدي شو على موزاييك اف ام الخميس 29 أوت نسبة قياسية بالنسبة للحلقات الخاصة بالمترشحين للرئاسة و ذلك في حلقة المترشح عبد الفتاح مورو.ووصل عدد المتابعين لحوار عبد الفتاح مورو على المباشر الى 3500 متابع وهو رقم لم يحقق أي مرشح من قبل.وفي ما يلي نقل للحوار بحسب ما نشرته اذاعة موزاييكاعتبر المترشّح للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو أنّ ترشّحه يعتبر ''تغيير جذري'' في مسار حياته حيث سينتقل من القول إلى الفعل السياسي، قائلا '' بعد طول نضال وخطاب أدخل مرحلة التنفيذ''.وأضاف في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 29 أوت 2019، إنّه ''يعتزّ'' بترشيحه من طرف حركة النهضة في آخر توقيت، لأنّه جاء بعد طول تفكير ونقاشات، نافيا أن يكون ''مرشّح'' الإكراه لأنّه رُشح بالإجماع تقريبا والإكراه لا ينتج تجميعا، وفق تصريحه.أما بخصوص تصريحات القيادي في النهضة رفيق عبد السلام الذي عبر عن رفضه من ترشيحه إلى الانتخابات الرئاسية، أكّد أنّ هذا الأخير ينتمي للنهضة ويفكر بصوت عالي ويعبر عن رأيه، بكل صراحة ولا يعاقبه أحد على ذلك، ''الرأي الواحد يحترم لكنه لا يقلب الموزاين''، حسب تعبيره.قال إنّ رئيس الجمهورية عندما يدخل قصر قرطاج يترك الحزب والعائلة خارجا، قائلا في هذا الصدد ''الحزب والعائلة يبقون خارج القصر ومن لا يفهم هذا لا يستطيع أن يكون رئيس جمهورية مسؤول... المسؤولية في قرطاج مسؤولية فردية لشخص يؤاخذ على فعله أما المسؤولية الحزبية فهي في الوزارة وحكومة''.وبيّن أنّ الوضع القانوني الذي فرضه القانون الانتخابي لا يفرض أغلبية وكان من مصلحة النهضة تغييره عندما كانت في الحكم وصاحبة الأغلبية البرلمانية، لكنها لم تسع إلى ذلك لأنها لا تبحث عن التغوّل على السلطة، حسب قوله.ولفت إلى أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية لا تسمح له بالتغوّل على السلطة ، متسائلا "صاحب الأغلبية في جميع دول العالم يمسك التنفيذي والتشريعي لماذا لا يقولون أنّه تغول؟ ''.وقال إنّ ضمانات عدم التغوّل على السلطة ضبطها الدستور وهي المعارضة والسلطة الرابعة والمجتمع المدني وإنّ لا أحد يستطيع افتكاك السلطة وهو تحت أنظار كل هؤلاء، حسب قوله.وأكّد أنّ الارهاب موجود في تونس منذ 2006 وأنه عايش كمحامي تلك الفترة، مشيرا الى أنّ الموقوفين في تلك القضايا لم تأت بهم حركة النهضة.وقال ''النهضة لم تطلق سراح هؤلاء بل حكومة محمد الغنوشي من أطلق سراحهم والظرف فرض ذلك، ومن تولوا الحكم قبل النهضة قاموا بحل الاستعلامات والاستخبارات ما زاد الطين بلّة''.وتابع 'في تلك الفترة وعند تولي علي العريض وزارة الداخلية، لم يكن يملك آليات التصرف، وهو من أعلن أنّ أنصار الشريعة جماعة إرهابية''.عاد عبد الفتاح مورو بالحديث عن فترة الترويكا، معتبرا أنّ النهضة لم تحكم وحدها في تلك الفترة، وأنّ وزراءها كانوا يتنقلون من وزارة لأخرى وكانوا رهائن ''الإدارة'' ولم يتمكّنوا من تطبيق برامجهم الحزبية .وفيما يتعلّق بتصريحاته بخصوص الداعية وجدي غنيم أوضح ضيف ميدي شو'' أنا أول من اعترف في حركة النهضة بغلطته باستقبال وجدي غنيم ''.أما بخصوص حالته الصحية، قال ''أنا الوحيد في البرلمان الذي يقضي 10 ساعات على كرسي البرلمان ولم أتخلف يوما عن مهامي'.