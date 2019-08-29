طباعة الاستدعاءات الخاصة باجتياز مناظرة الملحقين القضائيين لسنة 2019

Jeudi 29 Août 2019
تعلم وزارة العدل أنه يمكن للمترشحين المقبولة ملفاتهم لاجتياز مناظرة انتداب ملحقين قضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء ( دورة سبتمبر 2019 ) و التي ستُجرى أيام 4 و 5 و 6 و 7 سبتمبر 2019، سحب الاستدعاءات على موقع واب الوزارة على العنوان التالي : www.e-justice.tn (الانتدابات والمناظرات).
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Par:radius (Tunisia )
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