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طباعة الاستدعاءات الخاصة باجتياز مناظرة الملحقين القضائيين لسنة 2019

Jeudi 29 Août 2019

Jeudi 29 Août 2019
تعلم وزارة العدل أنه يمكن للمترشحين المقبولة ملفاتهم لاجتياز مناظرة انتداب ملحقين قضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء ( دورة سبتمبر 2019 ) و التي ستُجرى أيام 4 و 5 و 6 و 7 سبتمبر 2019، سحب الاستدعاءات على موقع واب الوزارة على العنوان التالي : www.e-justice.tn (الانتدابات والمناظرات).





  
  
     
  
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