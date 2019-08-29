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النيابة العمومية تفتح تحقيقا في توظيف أطفال لمساندة نبيل القروي

Jeudi 29 Août 2019

Jeudi 29 Août 2019
باب نات - أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أنه على اثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يصور استغلال عدد من الأطفال مكشوفي الوجه في التعبئة لغايات ولائية لطرف سياسي (نبيل القروي) وفي المس الصريح من هيبة السلطة القضائية بطريقة متعمدة، أنها تولت في الإبان التنسيق مع مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر تعهد النيابة العمومية بالملف، إلى جانب التعهد بأطفال ظهروا في مقطع وتوجيه عائلاتهم من أجل مزيد الإحاطة بهم.

ودعت الوزارة جميع الأولياء الى عدم الزج بالأطفال في المنافسات السياسة وعدم إقحامهم في الحملات الإنتخابية حماية لهم من كل ما من شأنه ان يهدد سلامتهم البدنية والمعنوية وإعلاء لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى.


وكانت صفحات التواصل الاجتماعي تداولت فيديو لأطفال يتهجمون على القضاء التونسي بسبب ايقاف المترشح للرئاسية نبيل القروي والذي تحوم حوله شبهات تبييض أموال وتهرب ضريبي.
ويظهر الفيديو الأطفال وهو يرددون شعارات " يا قضاء يا جبان نبيل القروي لا يهان" و " الحرية لنبيل القروي".


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188131

BABANETTOO  (France)  |Jeudi 29 Août 2019 à 10h 52m |           
هذا نوع من البيدوفيليا



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