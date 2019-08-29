خالد شوكات: العزابي والشاهد في منتهى البجاحة قادوا البلاد الى حافة الإفلاس ويتحدثون عن إنقاذ

Jeudi 29 Août 2019
باب نات - هاجم القيادي في حزب نداء تونس خالد شوكات كل من المرشح الرئاسي يوسف الشاهد والأمين العام لحزب تحيا تونس بعد إعلانها ان الحكومة تمكنت من اخراج البلاد من حالة الافلاس.
ووصف شوكات التصريحات " بانها في منتهى البجاحة خاصة وان البلاد على حافة الافلاس والانهيار حسب قوله.
وكتب خالد شوكات في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" هؤلاء يكذبون الكذبة على أنفسهم ويصدّقونها ثم يطلبون من الناس تصديقها والترويج لها:
منذ تسلّموا السلطة في سبتمبر 2016 تهاوت جميع المؤشرات المالية والاقتصادية (تضخم، مديونية، سعر الدينار، عجز الميزان التجاري...الخ) وقد حطموا في هذا أرقاما قياسية غير مسبوقة..وقد عشنا معهم كافة انواع الأزمات المعيشية ( الإضراب العام، انقطاع الماء والكهرباء، محروقات، حليب..الخ).. ومع هذا يتحدث الشاهد والعزابي وبن ساسي عن انقاذهم البلاد من الافلاس.. منتهى "البجاحة"..الصواب انهم قادوا البلاد الى حافة الافلاس وليس العكس، وتركوا لمن سيأتي من ورائهم ما لا يعلم الا الله حجمه وآثاره"
ووصف شوكات التصريحات " بانها في منتهى البجاحة خاصة وان البلاد على حافة الافلاس والانهيار حسب قوله.
وكتب خالد شوكات في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" هؤلاء يكذبون الكذبة على أنفسهم ويصدّقونها ثم يطلبون من الناس تصديقها والترويج لها:
منذ تسلّموا السلطة في سبتمبر 2016 تهاوت جميع المؤشرات المالية والاقتصادية (تضخم، مديونية، سعر الدينار، عجز الميزان التجاري...الخ) وقد حطموا في هذا أرقاما قياسية غير مسبوقة..وقد عشنا معهم كافة انواع الأزمات المعيشية ( الإضراب العام، انقطاع الماء والكهرباء، محروقات، حليب..الخ).. ومع هذا يتحدث الشاهد والعزابي وبن ساسي عن انقاذهم البلاد من الافلاس.. منتهى "البجاحة"..الصواب انهم قادوا البلاد الى حافة الافلاس وليس العكس، وتركوا لمن سيأتي من ورائهم ما لا يعلم الا الله حجمه وآثاره"
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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