حركة النهضة تعلن تعيين مدير حملتها للانتخابات التشريعية 2019

Jeudi 29 Août 2019
باب نات - تعلن حركة النهضة انه تم تعيين محسن النويشي رئيس المكتب المركزي للانتخابات مدير حملة الإنتخابات التشريعية 2019.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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