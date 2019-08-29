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حركة النهضة تعلن تعيين مدير حملتها للانتخابات التشريعية 2019

Jeudi 29 Août 2019

Jeudi 29 Août 2019
باب نات - تعلن حركة النهضة انه تم تعيين محسن النويشي رئيس المكتب المركزي للانتخابات مدير حملة الإنتخابات التشريعية 2019.



  
  
     
  
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