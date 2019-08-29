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سعيد العايدي: انا متربي ...

Jeudi 29 Août 2019

Jeudi 29 Août 2019
باب نات - قال المرشح الرئيس ورئيس حزب بني وطني سعيد العايدي في مداخلة على قناة الحوار التونسي ان ينعت دائما "بالعاقل والهادئ" مضيفا " انا متربي".
واضاف سعيد العايدي " في حياتي الشخصية لا ارضى بالظلم ولن ارضى بالمظلمة عندما اصل الى رئاسة الجمهورية".
واكد سعيد العايدي انه قادر على تحقيق طلبات الشعب التونسي اذا وصل الى قصر قرطاج...



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188122

Sly  (Tunisia)  |Jeudi 29 Août 2019 à 09h 11m |           
هذا مترشح ولد نانا
تونس تحتاج رجل قوي يضرب على الطاولة ....
يا سي العايدي ريح واستريح وخليها لغيرك

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 29 Août 2019 à 09h 08m |           
اول طلبات الشعب التونسي واهمها ان تبتعد انت وامثالك عن السياسة فاسعى لتحقيقها ولن ينسى لك الشعب ذلك



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