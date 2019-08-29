سعيد العايدي: انا متربي ...

Jeudi 29 Août 2019



باب نات

- قال المرشح الرئيس ورئيس حزب بني وطني سعيد العايدي في مداخلة على قناة الحوار التونسي ان ينعت دائما "بالعاقل والهادئ" مضيفا " انا متربي".واضاف سعيد العايدي " في حياتي الشخصية لا ارضى بالظلم ولن ارضى بالمظلمة عندما اصل الى رئاسة الجمهورية".واكد سعيد العايدي انه قادر على تحقيق طلبات الشعب التونسي اذا وصل الى قصر قرطاج...