نقابة الصحفيين تندّد بممارسات بعض السياسيين المافيوزية وترفض اصطفاف عدد من الصحفيين وراء أجندات انتخابية

Mercredi 28 Août 2019



باب نات

- أصدرت الاربعاء 28 أوت، نقابة الصحفيين بيانا نبّهت من خلاله إلى تلوّث المشهد السياسي وتعويض المنافسة السياسية النزيهة والنقاش الجاد والمثمر بصراع حاد وتكالب على السلطة استعملت فيه كل الطرق والوسائل غير المشروعة، من ممارسات مافيوزية من جهة وتوظيف لأجهزة الدولة من جهة أخرى.وأشارت النقابة إلى أن وسائل الإعلام أصبحت الفضاء الرئيسي لصراع يضرّ بالصالح العام ويضرب الثقافة الديمقراطية وينفّر المواطنين من المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات.وعبّرت النقابة عن رفضها ممارسات بعض الصحفيين والمنشطين في الإصطفاف وراء بعض الأجندات الانتخابية والانخراط في حملات تضليل وتشويه لا علاقة لها بأخلاقيات المهنة وندّدت بتوظيف عدد من أصحاب وسائل الإعلام لمؤسساتهم للدعاية والإشهار السياسي وتسخيرها لفائدة مرشحين بعينهم.ولفتت النقابة نظر منخرطيها إلى أنها وكما تضع مرصدها لحمايتهم ضد كلّ تهديدات وضغوطات فإنّها ستكون حازمة وصارمة في التصدي لأيّ إخلالات مهنية وأخلاقية.