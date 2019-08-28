Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Ya Salam 3ala Hobbi O Hobbak  

نقابة الصحفيين تندّد بممارسات بعض السياسيين المافيوزية وترفض اصطفاف عدد من الصحفيين وراء أجندات انتخابية

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
باب نات - أصدرت الاربعاء 28 أوت، نقابة الصحفيين بيانا نبّهت من خلاله إلى تلوّث المشهد السياسي وتعويض المنافسة السياسية النزيهة والنقاش الجاد والمثمر بصراع حاد وتكالب على السلطة استعملت فيه كل الطرق والوسائل غير المشروعة، من ممارسات مافيوزية من جهة وتوظيف لأجهزة الدولة من جهة أخرى.

وأشارت النقابة إلى أن وسائل الإعلام أصبحت الفضاء الرئيسي لصراع يضرّ بالصالح العام ويضرب الثقافة الديمقراطية وينفّر المواطنين من المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات.


وعبّرت النقابة عن رفضها ممارسات بعض الصحفيين والمنشطين في الإصطفاف وراء بعض الأجندات الانتخابية والانخراط في حملات تضليل وتشويه لا علاقة لها بأخلاقيات المهنة وندّدت بتوظيف عدد من أصحاب وسائل الإعلام لمؤسساتهم للدعاية والإشهار السياسي وتسخيرها لفائدة مرشحين بعينهم.

ولفتت النقابة نظر منخرطيها إلى أنها وكما تضع مرصدها لحمايتهم ضد كلّ تهديدات وضغوطات فإنّها ستكون حازمة وصارمة في التصدي لأيّ إخلالات مهنية وأخلاقية.

  
  
     
  
rtt-9710151a828cdd22685841bef90262a6-2019-08-28 17:54:40






1 de 1 commentaires pour l'article 188101

Matouchi  (Tunisia)  |Mercredi 28 Août 2019 à 18h 27m |           
وتفهر ولد الفهري…….وقرقر ولد القروي…..وانتم تنتحبون
لجمها اللجمي….وانتم تولولون
وعكش بن عكاشة على بكري…...وانتم….تدرون



Présidentielles 2019
En continu

الأربعاء 28 أوت 2019 | 27 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:27 18:56 16:02 12:28 05:47 04:15
26°
 26° % 65 :الرطــوبة
تونــس 22°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
27°-2329°-2531°-2430°-2329°-23
  • Avoirs en devises
    17195,7

  • (27 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,17991 DT        1$ =2,85841 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 août)   237,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567013779|188101 1339|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires