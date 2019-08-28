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هشام السنوسي لطارق بن عمار ونبيل القروي: الامتيازات الّي كانت عندكم في عهد بن علي أنساوها

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
باب نات - ردّ عضو الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي الأربعاء 28 أوت على بيان رئيس مجلس ادارة قناة نسمة طارق بن عمار الي نفى أن قناة نسمة تعمل بطريقة غير شرعية.

وقال هشام السنوسي في تدخل هاتفي على راديو الديوان " لدينا كل ما يثبت أن قناة نسمة تعمل بطريقة غير شرعية وغير قانونية"، مضيفا " الّي يحب يحكي خلّي يحكي فليس غريبا على قناة نسمة ممارسة التضليل".


وتابع هشام السنوسي مخاطبا طارق بن عمار ونبيل القروي "الامتيازات الّي كانت عندكم في عهد بن علي أنساوها".

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188090

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mercredi 28 Août 2019 à 15h 13m |           
يبدو ان قناة نسمة هي الذراع الإعلامي، احد أذرع المافيا في تونس إذا اعتبرنا أن الشركاء هم القروي وهو متهم بجريمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي،والمصري عرّاب الانقلابات و المساند لانظمة قمع الشعوب بامواله والسيطرة عليها،و المفيوزي الشهير برشلوني وهو متعوّد على السجون الإيطالية،وأخيرا بن عمّار رجل الأعمال الذي استغل القرابة العائلية بوسيلة ثم تقرّيه من بن علي لتكوين امبراطوريته بطرق مشكوك فيها



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