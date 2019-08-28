هشام السنوسي لطارق بن عمار ونبيل القروي: الامتيازات الّي كانت عندكم في عهد بن علي أنساوها

Mercredi 28 Août 2019
باب نات - ردّ عضو الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي الأربعاء 28 أوت على بيان رئيس مجلس ادارة قناة نسمة طارق بن عمار الي نفى أن قناة نسمة تعمل بطريقة غير شرعية.
وقال هشام السنوسي في تدخل هاتفي على راديو الديوان " لدينا كل ما يثبت أن قناة نسمة تعمل بطريقة غير شرعية وغير قانونية"، مضيفا " الّي يحب يحكي خلّي يحكي فليس غريبا على قناة نسمة ممارسة التضليل".
وتابع هشام السنوسي مخاطبا طارق بن عمار ونبيل القروي "الامتيازات الّي كانت عندكم في عهد بن علي أنساوها".
وقال هشام السنوسي في تدخل هاتفي على راديو الديوان " لدينا كل ما يثبت أن قناة نسمة تعمل بطريقة غير شرعية وغير قانونية"، مضيفا " الّي يحب يحكي خلّي يحكي فليس غريبا على قناة نسمة ممارسة التضليل".
وتابع هشام السنوسي مخاطبا طارق بن عمار ونبيل القروي "الامتيازات الّي كانت عندكم في عهد بن علي أنساوها".
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